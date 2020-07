Międzynarodowe badanie sprawdzi, jak pandemia wpłynęła na zdrowie psychiczne

Badanie obejmie mieszkańców ponad 20 krajów na świecie, w tym Polaków. Z pomocą internetowej ankiety badacze chcą odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki dla zdrowia i dobrostanu psychicznego człowieka miała epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie.

Międzynarodowe badanie "Estimating the Effects of COVID-19 Outbreak on Mental Health" prowadzone jest pod kierunkiem prof. Konstantinosa Fountoulakisa z Grecji. Grupę badawczą w Polsce tworzą: dr n. med. Tomasz M. Gondek (koordynator badania w Polsce), lek. Anna Szczegielniak oraz lek. Anna Rewekant. Przygotowany specjalnie dla celów badania kwestionariusz, w polskiej wersji językowej, jest już dostępny online pod adresem: https://forms.gle/VQ4yoZ9FVxkwAjhp7.

„Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu i zaproszeniu do niego także członków rodziny i znajomych. Na wypełnienie ankiety, dotyczącej różnych aspektów dobrostanu psychicznego w okresie trwania narodowej kwarantanny, potrzeba ok. 5-10 minut. W ciągu pierwszych dni badania udało się zebrać kilkaset odpowiedzi, wciąż staramy się jednak, by do połowy lipca zgromadzić ich możliwie najwięcej, co będzie miało duże znaczenie dla analizy wyników. Im więcej odpowiedzi uda się zebrać, tym więcej będziemy w stanie dowiedzieć się o wpływie takich zdarzeń na zdrowie psychiczne, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przygotować się na nie w przyszłości” – mówią badacze z Polski.

Docelowo badanie ma objąć grupę ponad 100 tysięcy ludzi na całym świecie.

