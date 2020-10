Michał Dworczyk: Szpital na Stadionie Narodowym gotowy za kilka dni

Chcemy, by szpital tymczasowy dla chorych na Covid-19 na PGE Stadionie Narodowym był gotowy do funkcjonowania jak najszybciej; to kwestia dni nie tygodni - poinformował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera.

Pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19, który będzie zlokalizowany na Stadionie Narodowym w Warszawie, będzie mieścił 500 łóżek, z czego 50 łóżek OIOM-owych - poinformował 19 października Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera.

Michał Dworczyk i Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, poinformowali na wspólnej konferencji prasowej (19 października), że szpital na Stadionie Narodowym będzie filią warszawskiej placówki MSWiA.

"Chcemy jasno powiedziecie, to nie jest szpital na teraz. Chociaż służba zdrowia boryka się z bardzo dużymi wyzwaniami, to system funkcjonuje. Musimy myśleć o sytuacjach różnych, również o czarnych scenariuszach i dlatego tego rodzaju placówka powstaje" - uspokajał Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej przed Stadionem Narodowym w poniedziałek po południu.

Gotowość w ciągu kilku dni

Jak zaznaczył, rząd chce, by szpital ten osiągnął gotowość do przyjęcia pacjentów, gotowość do funkcjonowania jak najszybciej.

"Myślimy raczej o dniach, a nie tygodniach. Natomiast mamy nadzieję, że te miejsca nie będą musiały być wykorzystywane" - powiedział minister.

Zastrzegł jednak, że "jesteśmy w bardzo poważnym momencie pandemii, dziennie mamy 8-9 tysięcy zachorowań".

"Sytuacja jest poważna i mimo tego, że uwalniamy i tworzymy kolejne miejsca dla pacjentów covidowych w różnego rodzaju i na różnych poziomach szpitali - to koordynują wojewodowie, a przede wszystkim MSWiA, to my musimy, jako odpowiedzialny rząd myśleć o różnych wariantach, również o takich kiedy system służby zdrowia stanie na krawędzi wydolności" - zaznaczył szef KPRM.

Szpitale tymczasowe w wybranych województwach

Premier Morawiecki w sobotę 17 października podjął decyzję o tym, by rozpocząć przygotowanie szpitali tymczasowych. Jak dodał pierwszy taki szpital powstanie na Stadionie Narodowym, a kolejne będą przygotowywane w wybranych województwach, pod nadzorem wojewodów i MSWiA.

"Chcemy przygotować w pierwszym etapie pół tysiąca łóżek, z czego 50 łóżek będzie przeznaczonych dla intensywnej terapii. Pozostałe miejsca to będą miejsca dla osób chorych z objawami, takimi wymagającymi leczenia tlenoterapią, ale nie wymagającymi użycia respiratorów" – mówił Michał Dworczyk.

Organizacja tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym rozpoczęła się już w weekend.

"Prezes Rady Ministrów wydał decyzję administracyjną, na podstawie której spółka zarządzająca Stadionem Narodowym prowadzi wszystkie prace, przygotowuje całą infrastrukturę do tego, żeby mogły powstać miejsca szpitalne. Zgodnie z tą decyzją Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie refinansowała te wszystkie działania" – wyjaśnił szef KPRM.

Pracę personelu w szpitalu tymczasowym koordynować mają menadżerowie z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

"I to będzie finansowane z kolei przez Ministerstwo Zdrowia, przez Narodowym Fundusz Zdrowia" - zaznaczył szef KPRM.

MON oraz resort spraw wewnętrznych mają natomiast służyć szpitalowi "szerokim wsparciem".

"Z jednej strony żołnierze WOT pomagający w logistyce, z drugiej - ratownicy medyczni ze straży pożarnej, z policji, z WOT. To będzie duże wyzwanie dla nas wszystkich" – powiedział Michał Dworczyk.

Dwa szpitale tymczasowe w Warszawie

MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że będzie też "drugi szpital tymczasowy w Warszawie". Pracami nad jego przygotowaniem kieruje wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

"Wojewoda Konstanty Radziwiłł przystąpi również do budowy kolejnego szpitala tymczasowego w Warszawie. To jest ważne z uwagi i na to, że pandemia w Warszawie niestety przyjmuje duże rozmiary, ale również na centralne położenie Warszawy; że w sytuacjach szczególnych będzie można do Warszawy przewozić, transportować pacjentów wymagających takiej pomocy, z centralnej Polski na pewno" - podkreślił Mariusz Kamiński.

Jak zaznaczył, jeśli będzie taka konieczność, to w całej Polsce powstanie sieć szpitali tymczasowych.

"Każdy wojewoda przygotowuje się do tworzenia takiego szpitala w swoim województwie" - zapowiedział minister.

Zapowiedział też, że "w tym tygodniu kolejnych kilkanaście tysięcy miejsc w funkcjonujących szpitalach zostanie decyzjami wojewodów przekazane na użytek walki z pandemią”.

Szef MSWiA poinformował, że "każdorazowo, jeżeli dojdzie do otworzenia tymczasowego szpitala, będzie to filia pod nadzorem renomowanego dużego szpitala, mającego duże doświadczenie w walce z Covidem".

Pracę szpitala tymczasowego, będzie nadzorował zastępca dyrektora szpitala przy Wołoskiej doktor n. med. Artur Zaczyński "będzie osobą bezpośrednio nadzorującą pracę szpitala tymczasowego".

"Te doświadczenia przelejemy na zaprojektowany już szpital tymczasowy, który będzie pełnił swoją rolę dla pacjentów, którzy potrzebują opieki szpitalnej, ale nie potrzebują już tak profesjonalnej opieki, jak to jest w szpitalach dysponujących blokami operacyjnymi" – wskazał dr Zaczyński.

