MEN, MZ i GIS przygotowały wytyczne dla świetlic szkolnych

W jednej grupie do 12 uczniów, ta sama sala i ci sami nauczyciele, zachowanie dystansu, osłona ust i nosa w przestrzeniach wspólnych – takie zalecenia znalazły się w wytycznych MEN, MZ i GIS dla świetlic szkolnych dla dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie mają zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada takim samym ograniczeniem zostają objęte klasy I-III szkoły podstawowej, również ich uczniowie będą się uczyć zdalnie.

Zobacz więcej iStock

Rodzice zawodowo walczący z COVID-19 w lepszej sytuacji

W rozporządzeniu zapisano także, że szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana w tym czasie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

"Obecnie rodzice aktywni zawodowo wykonują prace związane z koniecznością zapewnienia warunków bezpieczeństwa, leczenia, kontroli osób zakażonych, przebywających na kwarantannie czy zagrożonych zakażeniem lub po przebytej już chorobie COVID-19. W związku z narastającą liczbą chorych występuje potrzeba wsparcia państwa poprzez zwiększenie liczby personelu zarówno medycznego, jak i pomocniczego oraz wolontariuszy (np. do pomocy osobom starszym). Zapewnienie opieki w szkolnej świetlicy dzieciom rodziców zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią może znacząco wpłynąć na zwiększenie liczby pracowników chętnych do pracy" – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, organizowanych w świetlicach. Zgodnie z nimi rodzice chcący skorzystać ze świetlicy mają zgłosić w szkole taką potrzebę. Godziny pracy świetlicy będą wynikać z informacji zebranych od rodziców.

Szczegółowe zalecenia dot. funkcjonowania świetlic

W jednej grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, będzie można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwoje. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w świetlicy szkolnej, a w razie liczby większej niż 12 (14) uczniów – w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w szkole będzie obowiązywać zasada jedna grupa jedna sala. Do grupy powinni być przyporządkowani, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele. Jedna grupa uczniów ma przebywać w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej im stałej sali.

Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów, które w niej są.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole, powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać). Należy wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

Co z rodzinami i dziećmi ze specjalnymi potrzebami?

W wytycznych wskazano też, że dyrektor szkoły ma wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają istotnie obniżoną odporność, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy i innych salach, w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) – obowiązek osłony ust i nosa.

Zapisano też, że należy ograniczyć organizowanie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu i zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).

Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie mieć ze sobą kontaktu i nie siedzieć przy tych samych stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane. W sytuacji korzystania przez podmiot zewnętrzny z pomieszczeń szkoły należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły.

Organizacja pracy szkoły podstawowej powinna uwzględniać także zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NFZ przypomina zasady transportu pacjentów: covidowych, podejrzanych o zakażenie koronawirusem i niezakażonych SARS-CoV-2