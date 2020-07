Med-Stres SOS - pomoc psychologiczna dla medyków w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa SARS-Co-V-2 generuje, oprócz wielu innych, problemy psychologiczne: stres pourazowy, lęk, depresję, wypalenie. Przede wszystkim u tych, który są na pierwszej linii frontu, a więc pracowników ochrony zdrowia.

Personel medyczny w tej trudnej sytuacji nie otrzymuje dostatecznego wsparcia systemowego. W łagodzeniu skutków stresu pomóc im może program Med-Stres SOS. Jego pierwotna wersja istnieje już od prawie dwóch lat, a powstała w efekcie współpracy Uniwersytetu SWPS oraz dwóch szwedzkich uczelni. Jest przeznaczona dla pracowników ochrony zdrowia i składa się z interaktywnych ćwiczeń i technik poznawczo-behawioralnych, opartych na badaniach naukowych i powstałych we współpracy z terapeutami.

Obecna wersja programu została dostosowana do sytuacji pandemii i skierowana przede wszystkim do osób, które biorą udział w walce z nią, w różnych miejscach i na różnych stanowiskach pracy. Cel programu Med-Stres SOS stanowi wsparcie w radzeniu sobie ze stresem w pracy: czy to w szpitalu, pogotowiu, przychodni, czy na infolinii. Program dostępny jest w całości online i bezpłatny. Aby z niego korzystać, wystarczy połączenie z Internetem za pomocą komputera, tabletu czy telefonu. Link do programu to: medstres.sos.pl.

Informacje oraz ćwiczenia, zawarte w programie, nakierowane są na wzmocnienie zasobów wewnętrznych oraz obniżenie poziomu napięcia u osoby biorącej w nim udział. „Niektóre z nich opierają się na relaksacji, inne na włączaniu w codzienną pracę aktywności fizycznej. Są też takie, które mają u uczestnika zwiększyć przekonanie, że potrafi sprostać sytuacji, w której się znalazł” – tłumaczy dr Ewelina Smoktunowicz, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Obecna wersja programu nie została przetestowana w warunkach kryzysu. Dlatego programowi towarzyszy ankieta, dzięki której można będzie sprawdzić odbiór i skuteczność programu. Niemniej udział w tym badaniu jest dobrowolny i nie stanowi warunku skorzystania z programu.

"Z doświadczeń innych krajów wiemy, że taki rodzaj wsparcia – drogą internetową – jest równie skuteczny jak tradycyjny, zwłaszcza dla osób, które z różnych powodów nie mają dostępu do tradycyjnej pomocy psychologicznej" – mówi dr Smoktunowicz.

