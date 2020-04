Mazowsze przebada medyków na obecność koronawirusa

Samorząd Województwa Mazowieckiego chce by pracownicy mazowieckich placówek mieli łatwy dostęp do testów w kierunku koronawirusa. "Nie może być tak, że najbardziej potrzebne osoby, czekają na wynik ponad 50 godzin"- alarmuje Adam Struzik, marszałek województwa.

Blisko 7 tysięcy testów umożliwiających wykrycie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 kupi samorząd województwa mazowieckiego. Sygnowana dziś umowa opiewa na kwotę 3 mln złotych, a finansowanie jej pochodzić będzie m.in. w funduszy pozyskanych z UE w ramach programów wsparcia regionalnego. Testy przeznaczone będą dla personelu medycznego, który obecnie na wynik badania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem czeka ponad dwie doby.

Zobacz więcej Testy na koronawirusa SARS-CoV-2 Governor Tom Wolf (CC BY 2.0)

❗️Umowa podpisana. Kupujemy blisko 7 tys. testów dla pracow. szpitali #Mazowsze Nie może być tak, że te najbardziej teraz potrzebne osoby - lekarze, ratownicy, personel czekają na wyniki nawet ponad 50 godzin.Dziękujemy #UE za dofinansowanie. #UEpomaga @RegioPoland @rzecznikUMWM — Adam Struzik (@StruzikAdam) April 1, 2020

To nie jedyne działania, jakie samorząd podjął w związku z trwającą pandemii. Przypomnijmy, że samorząd ogłosił również nabór na dostawę sprzętu niezbędnego w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID19 Chodzi m.in. o dostawy środków ochronnych, wyrobów medycznych, w tym także aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów z COVID19. Dotychczas magistratowi Mazowsza udało się zamówić m.in. 42,5 tys. masek ochronnych, 8,9 tys. kombinezonów, 1,9 tys. okularów ochronnych, 63 respiratory, 2 przyłóżkowe aparaty RTG oraz komory izolacyjne, urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji oraz oczyszczacze powietrza.