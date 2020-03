Mazowiecki samorząd kupi dodatkowy sprzęt dla szpitali

Nasze szpitale są w gotowości. Zgłosiły do wojewody zapotrzebowanie na niezbędny, dodatkowy sprzęt i środki ochrony osobistej. Ponieważ wszystkiego nie uda się zakupić z dotychczas przekazanych przez wojewodę środków, postanowiliśmy uruchomić rezerwę kryzysową – poinformował marszałek Adam Struzik. Samorząd wesprze placówki kwotą 6,5 mln zł.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

12 marca zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy kryzysowej. Ma to być odpowiedź na zgłaszane przez placówki oraz personel medyczny braki sprzętu i środków ochrony osobistej zgłaszane m.in. Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup m.in. respiratorów, ECMO, urządzeń do dekontaminacji i dezynfekcji, sprzętu RTG oraz środków ochrony osobistej. Samorząd wesprze placówki kwotą 6,5 mln zł.

Zobacz więcej iStock

"Zgodnie z decyzją rządu w celu zmniejszenie ryzyka zakażenia, odwołane zostaną wszystkie planowane w naszych instytucjach kultury wydarzenia i imprezy. Trzeba też podjąć odpowiedzialną decyzję, że ograniczamy naszą aktywność zewnętrzną, czyli wszelkiego rodzaju spotkania, konsultacje, tak aby nie narażać mieszkańców. Ta sytuacja jest dla nas wszystkim swoistym testem odpowiedzialności. Współpraca ponad podziałami jest absolutnie konieczna" – dodaje marszałek.

14 marszałkowskich placówek z 59 wskazanych przez wojewodę szpitali znalazło się na liście podmiotów, na które nałożono stan podwyższonej gotowości.

"Szpitale stają coraz częściej przed bardzo trudnym wyborem. W hurtowniach brakuje podstawowych pakietów indywidualnej ochrony biologicznej oraz masek z filtrem, co powoduje, że wkrótce szpitale nie będą mogły przeprowadzać planowanych zabiegów. W odpowiedzi na zapytanie wojewody, nasze placówki zgłosiły zapotrzebowanie m.in. na respiratory, termometry bezdotykowe, pakiety ochrony indywidualnej, nebulizatory, sprzęt specjalistyczny służący m.in. do transportu osób z podejrzeniem koronawirusa. W sumie ich koszt oszacowany został na ponad 23 mln zł. Niestety, otrzymaliśmy tylko 3,1 mln zł, co jest wycinkiem z tego, o co wnioskowały szpitale" – mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

"W związku z napływającymi do naszej Izby sygnałami dotyczącymi dramatycznych niedoborów środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia, wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, apelujemy do centralnych władz publicznych o podjęcie natychmiastowych działań" - czytamy w apelu Okręgowej Izby Lekarskiej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: OIL w Warszawie alarmuje o brakach środków ochrony osobistej dla personelu medycznego