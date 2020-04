Maryla Rodowicz do lekarzy: Absolutnie jesteście bohaterami naszych czasów

Chciałabym przekazać ogromną wdzięczność wszystkim pracownikom służby zdrowia, za to, że jesteście, że nas chronicie – mówi Maryla Rodowicz w specjalnym wywiadzie dla „Pulsu Medycyny”.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Wzięła pani udział w charytatywnym „Koncercie dla bohaterów”, który był podziękowaniem za heroiczną pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników, sanitariuszy oraz innych pracowników służb medycznych dbających o nasze zdrowie w czasie pandemii. Czy pomysł, aby zorganizować taki nietypowy koncert, nagrywany przez artystów w prywatnych domach, zaskoczył panią? Dlaczego zgodziła się pani wziąć w nim udział?

Wyświetl galerię [1/2] Maryla Rodowicz podczas charytatywnego "Koncertu dla bohaterów". Fot. Archiwum artystki

Nie byłam zaskoczona propozycją ani trochę. W końcu pracownicy służby zdrowia są na pierwszej linii frontu. To oni nadstawiają głowę i nas chronią. Wystąpiłam w tym koncercie z radością, że mogę się chociaż trochę odwdzięczyć. Wszyscy doceniamy naszych bohaterów.

Oni nigdy nie myśleli o sobie jako o bohaterach. Są zakłopotani, gdy tak się o nich teraz mówi. Uważają, że po prostu wykonują swoją pracę.

Ci ludzie ryzykują swoje życie i swoich rodzin. Absolutnie są bohaterami naszych czasów.

Ma pani opinię artystki, która śpiewa dla tłumów. W koncertach na żywo i w telewizji zawsze widownia jest wypełniona po horyzont. Jak się pani czuła, śpiewając dla milionów ludzi z domowej kanapy?

Zwykle myślę o tym, czy mam dobre światło, czy wyglądam korzystnie. W tym wypadku to zeszło na drugi plan, ważny był cel.

Ten koncert był nietypowy, technicznie niedoskonały, ale nie to było najważniejsze. Śpiewając, nie myślałam o tym, że oglądają mnie miliony, skupiałam się na wykonaniu piosenki, na muzyce. Śpiewam od 50 lat, mam spore doświadczenie, ale oczywiście zawsze mogą zdarzyć się wpadki. Tym razem liczyły się emocje.

Wprawdzie płyty też nagrywa się bez publiczności, ale w studio, gdzie jest profesjonalny sprzęt, nagłośnienie, robi się korekty, jak coś nie wyjdzie. Nagranie z domu na żywo to jednak ryzyko dla artysty…

Oczywiście, śpiewanie w domu przed komputerem to nie jest to samo, co w profesjonalnym studio. Śpiewałam bez mikrofonu, jak to się mówi: „na sucho”, bez żadnych efektów. Zresztą takie było założenie i wszyscy mieliśmy podobne warunki.

Często pani podkreśla, jak ważny w czasie występu jest kostium i makijaż. „Jestem nieśmiałą osobą. Przed każdym wyjściem na scenę serce mam w gardle. Mija po paru minutach. I pod warunkiem, że dobrze się czuję w kostiumie” – czytamy w jednym z wywiadów. A jak było tym razem? I czy obyło się bez tremy?

Mam sposób na tremę, porządne rozśpiewanie. I tym razem zaczęłam próbę z gitarzystą trzy godziny przed koncertem. A i tak trema była… Ale jak zaczynam śpiewać, liczy się tylko muzyka.

Wybrała Pani refleksyjną piosenkę „Zielona Pani Ziemio”, ze słowami Andrzeja Poniedzielskiego i muzyką Seweryna Krajewskiego. Dlaczego właśnie tę?

Chciałam zaśpiewać piosenkę z ważnym tekstem, z przesłaniem. Dlatego właśnie „Zielona Pani Ziemio”. To nie był moment na śpiewanie po prostu hitów. Piosenek z „tekstem” mam dużo, mogłabym śpiewać i śpiewać, ale taka była zasada, że każdy śpiewa jeden utwór. Cały koncert i tak trwał 4,5 godziny.

Udział w „Koncercie dla bohaterów” pokazał inne pani oblicze. W mediach utrwalił się wizerunek „szalonej Maryli”, która biega boso po scenie w kolorowych sukniach, wsiada do pociągu byle jakiego, nie dba o bagaż ani o bilet, leży pod gruszą, żyje chwilą, a życie to dla niej bal nad bale. A teraz zobaczyliśmy całkiem inną Marylę, która wzrusza do łez… I śpiewa piosenkę brzmiącą jak pieśń-przesłanie: „Daj nam na skroń / Cienia dłoń / Ziemio, przed nami nas chroń”…

Mam w repertuarze dziesiątki refleksyjnych piosenek… Oczywiście jestem dzisiaj inną osobą niż na początku lat 70., kiedy powstało wiele radosnych piosenek, ale została mi wrażliwość na poezję, słowo.

Moi fani znają moje drugie oblicze, znają mój repertuar pełen refleksyjnych piosenek. W lutym zaczęłam moją trasę akustyczną, w której roi się od piosenek z „tekstem”. Trasa koncertowa została dramatycznie przerwana przez koronawirusa, ale cóż. Takie życie, ważne, żebyśmy przetrwali w zdrowiu.

Jak pani znosi odosobnienie w czasie pandemii?

Dobrze sobie radzę. Nie gotuję, bo jestem na diecie pudełkowej. Dzisiaj na śniadanie miałam owsiankę. Nie znaczy, że zrezygnuję z pieczonej cielęciny, schabu, pasztetu na święta. Będę też oczywiście malować jajka.

Jestem w stałym kontakcie z fanami, jestem aktywna w Internecie. Czytam, ale też ćwiczę. Dbam o formę. Ta izolacja nie będzie trwała wiecznie, kiedyś trzeba będzie wyjść z domu, pokazać się ludziom. Mam nadzieję, że wrócą koncerty, otworzą się kluby sportowe, zacznę znowu wylewać siódme poty na kortach tenisowych.

Odczuwa pani strach przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2?

Przede wszystkim nie dołuję się złymi wiadomościami. W lutym miałam infekcję, może się uodporniłam na koronawirusa. Ważne jest pozytywne myślenie.

Co by chciała pani przekazać czytelnikom „Pulsu Medycyny”, czyli lekarzom, pielęgniarkom, całej kadrze medycznej?

Chciałabym przekazać ogromną wdzięczność wszystkim pracownikom służby zdrowia, za to, że są, że nas chronią.

Charytatywny „Koncert dla bohaterów” odbył się w sobotę 4 kwietnia w Player.pl, zorganizowali go: Fundacja TVN „Nie jesteś sam”, Player.pl oraz Bongo Media Production. Koncert był prowadzony na żywo online, artyści śpiewali i grali ze swoich prywatnych domów i mieszkań. W wydarzeniu wzięli udział: Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Patrycja Markowska, Jary Jaryczewski, Enej, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Kasia Moś, Roksana Węgiel, Magda Bereda, Bovska, Lanberry, Alicja Szemplińska, Natalia Grosiak, Viki Gabor, Ania Rusowicz, Kwiat Jabłoni, Reni Jusis, Sławek Uniatowski, Sonbird, Marcin Wyrostek, Kasia Stankiewicz, Margaret, Igor Herbut, Sorry Boys, Mirek Kalisiewicz, Patricia Kazadi, Paweł Domagała, Jakub Józef Orliński, Dawid Karpiuk z zespołu Duchy, Blue Cafe, Katarzyna Pietras, Ania Karwan, Misja Furtak, L.U.C., Tomek Lipiński, Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy.



Podczas czterogodzinnego koncertu trwała zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Fundację TVN „Nie jesteś sam”, która zgromadzone środki przekaże na walkę z epidemią. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych i ratunkowych: kombinezonów, maseczek, gogli, przyłbic, rękawic, czepków.



Do tej pory zebrano ponad 4 miliony złotych, a zbiórka trwa nadal!



Pełny zapis koncertu dostępny jest na stronie Player.pl.