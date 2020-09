Marek Posobkiewicz przekonuje do szczepienia się przeciwko grypie

Szczepiąc się na grypę nie uchronimy się wprost przed koronawirusem, ale niwelujemy możliwość spotkania się dwóch wirusów w organizmie oraz to, że po przechorowaniu na grypę, koronawirus będzie miał łatwiejszą walkę z naszym organizmem - podkreśla Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny.

Marek Posobkiewicz na antenie Polskiego Radia 24 ocenił, że rozwoju pandemii SARS-CoV-2 nie uda się powstrzymać.

"Naszą rolą jest spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, żeby szpitale - nie tylko w Polsce, ale w każdym kraju rozwiniętym na świecie, były w stanie przyjąć napór pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, a szczególnie tych, którzy wymagają oddechu zastępczego w postaci respiratora lub utlenowania krwi zewnątrz ustrojowego, czyli podpięcia do aparatu ECMO" - powiedział Marek Posobkiewicz.

W przyszłości SARS-CoV-2 będzie mniej groźny

W ocenie byłego szefa GIS "do zatrzymania pandemii dojdzie dopiero wtedy, kiedy kilkadziesiąt procent społeczeństwa będzie po kontakcie z wirusem - będzie to albo przechorowanie albo bezobjawowe zakażenie, czyli te sytuacje, które powodują wzrost przeciwciał". Przyznał, że na chwilę obecną nikt nie wie, na jak długi czas przeciwciała będą zabezpieczać przed powtórną infekcją.

Proces walki z koronawirusem może zostać przyspieszony pod warunkiem, że na rynku pojawi się skuteczna szczepionka. Wówczas poprzez bierną odporność będzie można przyspieszyć zahamowanie pandemii. Nawet, jeśli w innym kraju utrzyma się tendencja wzrostowa, ale w Polsce duża część społeczeństwa będzie już po kontakcie z SARS-CoV-2, to szybkość rozprzestrzeniania się wirusa spadanie.

„W przyszłości on zostanie i będzie krążył w środowisku, jak wiele innych wirusów i koronawirusów powodując lżejsze przeziębienia” - wyjaśnił Marek Posobkiewicz.

Zwrócił uwagę, że fakt, iż w naszym regionie Europy społeczeństwa słabiej przechodzą Covid-19, niż np. na południu kontynentu, może wynikać z tego, że koronawirusy, które dotychczas krążyły, powodując w przeszłości lekkie przeziębienia co zaowocowało odpornością krzyżową.

Aby system pozostał wydolny

Na pytanie czy nakładane na społeczeństwo ograniczenia są dobrą metodą walki z epidemią, Marek Posobkiewicz powiedział, że "gdybyśmy mieli gwarancje miejsc w szpitalach dla osób potrzebujących hospitalizacji i że na pewno starczy respiratorów moglibyśmy zdecydować się na wariat szwedzki".

"Wszyscy pamiętamy, co się działo w Lombardii i w wielu innych regionach, gdzie napór pacjentów potrzebujących opieki był tak duży, że system był niewydolny. U nas poprzez mocny lockdown i być może przez to, że dość łagodnie, jako społeczeństwo przechodzimy tego wirusa, udało się przez to przejść niemal bezboleśnie" - wskazał.

W jego ocenie warto byłoby wprowadzić zaostrzenia dla osób z grup zagrożonych chroniąc np. DPS-y, osoby z chorobami przewlekłymi, nowotworowe, czy z ciężką niewydolnością krążenia.

Marek Posobkiewicz przypomniał, że pacjenci mogą jednocześnie zachorować na grypę i SARS-CoV-2.

"Te wirusy mogą się spotkać w organizmie, co się zdarza i wówczas przebieg zakażenia jest o wiele cięższy i może skończyć się tragicznie" - zauważył.

Zwrócił uwagę, że ten, kto przejdzie ciężkie zachorowanie na grypę, wówczas jego organizm będzie przez wiele tygodni osłabiony.

"Jeśli na takiego wyjałowionego po zachorowaniu na grypę pacjenta trafi koronawirus, wówczas zajęcie przez niego tego organizmu będzie o wiele łatwiejsze, bo układ odpornościowy nie będzie wystarczająco działał. (…) Szczepiąc się na grypę nie uchronimy się wprost przed koronawirusem, ale niwelujemy możliwość spotkania się dwóch wirusów w organizmie i to, że po przechorowaniu na grypę, koronawirus będzie miał łatwiejszą walkę z naszym organizmem" - wyjaśnił.