Marcin Lewandowski: podziwiamy polskich naukowców zaangażowanych w opracowanie nowych technologii

W swojej dotychczasowej pracy miałem niejednokrotnie przyjemność współpracować z Naukową Fundacją Polpharmy. W związku z czym nowa rola i obowiązki nie były dla mnie zaskoczeniem i wcześniejsze doświadczenie zdobyte w ramach pracy w Polpharmie pozwoliło mi zdecydowanie wkroczyć w nową rolę - mówi Marcin Lewandowski, członek Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy.

Marcin Lewandowski, członek Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, ekspert ds. relacji i kontentu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W Polpharmie od 2010 r.

“Codzienna praca z takimi autorytetami w swoich dziedzinach jest bardzo inspirująca (…). Podziwiamy polskich naukowców zaangażowanych w opracowanie nowych technologii, które przekładają się na poprawę życia i zdrowia pacjentów. Dlatego ze względu na wybrany w obecnym roku temat konkursu jestem niezwykle ciekawy, które projekty zostaną nagrodzone grantami. Wiedza ekspercka w połączeniu z nowymi technologiami daje rozwiązania, które sprawiają, że otaczający nas świat staje się lepszy i zdrowszy, a taki w końcu jest cel tej edycji konkursu, co też pięknie wpisuje się w motto Polpharmy: To live a healthy life and a healthy world” - podsumowuje Marcin Lewandowski.