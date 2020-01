Maciej Miłkowski: Nowelizacja ustawy refundacyjnej wkrótce może trafić do konsultacji publicznych

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, poza drobnymi niuansami, jest gotowy. Przygotowana została również ocena skutków regulacji, uwzględniająca wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w Polsce. Wydaje się, że w ciągu kilku tygodni dokument zostanie przekazany do konsultacji publicznych - mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w rozmowie z "Pulsem Farmacji".

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Uczestniczył pan w przygotowaniu sześciu list refundacyjnych. Które z nich ocenia pan jako przełomowe pod kątem zmiany sytuacji pacjentów?

Zobacz więcej Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Najtrudniejszymi i zarazem najważniejszymi zmianami było wprowadzenie na wykazy refundacyjne leków stosowanych w cukrzycy. Wprowadzenie tych molekuł było istotne nie tylko z uwagi na bardzo dużą populację pacjentów, którzy potencjalnie mogą z nich skorzystać, ale również fakt udowodnionej wartości klinicznej tych preparatów. To w obszarze leków z tzw. list aptecznych uważam za nasz największy sukces. Natomiast jeśli chodzi o programy lekowe, to prawdziwą rewolucję przeprowadziliśmy w obszarze onkohematologii, zabezpieczając terapie pacjentów m.in. z przewlekłą białaczką szpikową i limfoblastyczną.

Nie ukrywam, że wyzwaniem w refundacji leków w ramach programów lekowych jest konieczność uzyskiwania zgód firm farmaceutycznych już obecnych w programach. Czasami mieliśmy ogromne problemy z tym, by firmy zgadzały się na dodawanie kolejnych preparatów, blokując de facto dostęp pacjentów do szerszej puli leków. Firmy argumentowały, że jest to „ich budżet refundacyjny”, którym nie chcą dzielić się z innymi podmiotami rynku. Bardzo często w trakcie spotkań firmy wykazywały negatywną postawę, ale w kilku przypadkach po paru dniach i przeanalizowaniu, jak będzie to medialnie wyglądać, zmieniały swoją decyzję.

To pokazuje, że konieczna jest nowelizacja ustawy refundacyjnej. Czy Departament Polityki Lekowej i Farmacji pracuje już nad nią? Kiedy można się spodziewać przekazania projektu do konsultacji społecznych?

Projekt był przygotowany już w ubiegłej kadencji, ale z uwagi na ryzyko dyskontynuacji zdecydowaliśmy się na przesunięcie finalizacji prac na obecną kadencję. Aktualnie czekamy na wpis do wykazu prac rządu. Projekt ustawy, poza drobnymi niuansami, jest gotowy. Przygotowana została również ocena skutków regulacji (OSR), uwzględniająca wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w Polsce. Wydaje się, że w ciągu kilku tygodni dokument zostanie przekazany do konsultacji publicznych.

Musimy pamiętać, że od czasu wdrożenia ustawy w 2011 r. była ona jedynie pobieżnie nowelizowana. W projektowanym dokumencie chcemy sięgnąć znacznie głębiej i zmienić zapisy, które od początku obowiązywania ustawy rodziły problemy dla rynku i ministerstwa.

Środowisko farmaceutów wyczekuje również projektu ustawy o swoim zawodzie. Na jakim etapie prac znajduje się dokument? Kiedy można się spodziewać przekazania go do Sejmu?

Ministerstwo monitoruje proces legislacyjny tego dokumentu. Obecnie znajduje się on na etapie prac rządowych, które prowadzone są przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Był już po raz pierwszy przedstawiany w Komitecie Stałym Rady Ministrów oraz oceniany przez Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Można więc powiedzieć, że dokument przebył niemal cały proces po stronie rządowej. Obecnie czekamy na zatwierdzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów prac, jakie odbyły się w Komisji Prawniczej. Liczę, że nastąpi to w ciągu tygodnia lub dwóch, i wówczas projekt trafi pod obrady Rady Ministrów. Jeśli uzyska akceptację, zostanie skierowany do Sejmu.

O kim mowa

Maciej Miłkowski, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych). Zawodowo związany był z Instytutem Matki i Dziecka oraz Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Od 15 lutego 2016 r. pełnił funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Od czerwca 2018 roku piastuje funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.