Luzowanie restrykcji a dostęp do lekarzy: pacjenci nadal borykają się z problemami [BADANIE]

Dostęp do lekarzy w dobie pandemii COVID-19 to bolączka Polaków - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat. Z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków wynika, że w czerwcu tylko co czwarty nie skarżył się na utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzami.

Aż 72,9 proc. Polaków skarżyło się na utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzem - takie wnioski płyną z sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat. Co ciekawe wynik ten jest zbliżony do wyniku analogicznego badania przeprowadzonego miesiąc temu, kiedy to 73,7 proc. Polaków skarżyło się na kłopoty z bezpośrednim kontaktem z lekarzem, i zdecydowanie wyższy od problemów, jakie pacjenci zgłaszali w kwietniu i maju tego roku.

Respondenci wskazali również, że w trakcie pandemii leczenie chorób (niezależnie występujących od COVID-19) było "zdecydowanie gorsze" (33,6 proc.), a w ocenie 39,7 proc. zapytanych "raczej gorsze".

Pacjenci nie kryją swoich oczekiwań

Odmrażanie ważnych gałęzi gospodarki idzie również w parze z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi dostępu do opieki medycznej. W badaniu BioStat aż 60,8 proc. badanych wskazało, że chciałoby w nadchodzącym czasie skorzystać z porady lekarza specjalisty. Wyniki sondażu przeprowadzone w czerwcu nie odbiegają znacząco od tych, jakie uzyskano miesiąc temu. Z porady lekarzy jakich specjalności najchętniej skorzystaliby Polacy? Co piąta zapytana osoba chciałaby wybrać się do lekarza ginekologa (22,2 proc.), 17,3 proc. do lekarza okulisty, a 13,8 proc, do dermatologa. Na kolejnych pozycjach znaleźli się m.in. ortopedzi (10,4 proc.), kardiolodzy (8,5 proc.), neurolodzy (7,5 proc.), pediatrzy (7,4 proc.) i laryngolodzy (6,0 proc.).