Łukasz Szumowski: zalecanie pracownikom, którzy wrócili z Włoch, by zostali w domu, nie jest podyktowane wiedzą medyczną

Zalecanie pracownikom, którzy wrócili z Włoch, by zostali w domu, nie jest podyktowane wiedzą medyczną. Jeśli nie wystąpiły objawy zakażenia koronawirusem, powinniśmy funkcjonować tak, jak dotychczas - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podczas konferencji prasowej w czwartek (27 lutego) minister Szumowski był pytany o działania firm, które zalecają, by pracownicy wracający z Włoch pozostali przez 14 dni w domu. Szumowski odpowiedział, że nie jest to podyktowane wiedzą medyczną. "Są to pewne działania, które w firmach mogą być dowolnie kształtowane przez właścicieli i zarządy. Natomiast wiedza medyczna jest taka, że nie powinniśmy funkcjonować inaczej niż tak jak dotychczas" - poinformował.

Zastrzegł jednocześnie, że jeżeli ktoś po powrocie z Włoch lub innego kraju, w którym występują przypadki koronawirusa, ma objawy zakażenia, to wtedy powinien powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się na oddział zakaźny. Odpowiadając na pytanie o ocenę przygotowania Polski na wystąpienie koronawirusa, zapewnił, że Polska jest przygotowana w możliwie najpełniejszy sposób.

"Wszystkie oddziały zakaźne mają stan podwyższonej gotowości. Mamy plany, które są w tej chwili jeszcze weryfikowane. Sprawdzamy, czy wszyscy dyrektorzy zrozumieli, co mają robić w przypadku, kiedy koronawirus pojawi się w Polsce. Mamy zabezpieczone środki transportowe i finansowe" - zapewnił.

Podkreślił też rolę mediów w informowaniu o wirusie. "Jeżeli wspólnie będziemy przekazywali informację udokumentowaną, klarowną dla każdego Polaka, wtedy to przygotowanie będzie pełne" - stwierdził. Dodał, że resort zdrowia opracowuje szereg działań informacyjnych dotyczących koronawirusa. "Infografiki dla nauczycieli, uczniów, szkół w pierwszej kolejności są kierowane do każdego przebywającego na terenie Rzeczypospolitej w języku polskim i angielskim, do instytucji publicznych" - poinformował minister, wskazując, że wytyczne kierowane do instytucji publicznych powinny być również stosowane przez pracodawców.