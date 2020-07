Łukasz Szumowski o wypowiedzi Andrzeja Dudy dotyczącej szczepionek

Minister zdrowia uspokaja i przekonuje, że wypowiedź starającego się o reelekcję Andrzeja Dudy, była przedwczesna. "Nie powinniśmy obecnie mówić (...) czy szczepionka na koronawirusa powinna być obowiązkowa, czy też nie, bo jeszcze jej nie mamy"- podkreślił w rozmowie na antenie Radia Łódź.

Czy szczepionka przeciwko koronawirusowi powinna być obowiązkowa? Zdaniem Łukasza Szumowskiego, na to pytanie trudno jest odpowiedzieć. Odnosząc się do słów prezydenta, wskazał, że Andrzej Duda nie należy do grupy ryzyka.

"Są natomiast takie grupy, jak medycy czy osoby starsze, które korzystają z tych dobrodziejstw (jakim są szczepienia - przypis redakcji). Ja tylko przypomnę, że szczepienie przeciwko grypie zmniejsza ryzyko zawału (...), ale faktycznie jest nieobowiązkowa. Natomiast nie powinniśmy obecnie mówić - z punktu widzenia ministra zdrowia, lekarzy czy ekspertów - czy szczepionka na koronawirusa powinna być obowiązkowa, czy też nie, bo jeszcze jej nie mamy. Nie wiemy, jak wyglądają badania, nie wiemy, jak wygląda profil bezpieczeństwa, nie wiemy, ile jest odczynów poszczepiennych, nie wiemy, w jaki sposób będzie badana. Dopiero jak będziemy mieli te dane, będziemy mogli mówić o tym, czy produkt ten jest na tyle bezpieczny, że powinniśmy go wpisać do kalendarza szczepień" - wskazał Łukasz Szumowski.

Przyznał również, że po obu stronach tj. zwolenników i przeciwników szczepień obowiązkowych są silne głosy, a także emocje dotyczące tematu szczepień. Wskazał jednocześnie, że jego zdaniem wypowiedź Andrzeja Dudy dotyczyła wyłącznie szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dopytywany przez dziennikarza Przemysława Naze Radia Łódź wskazał, że ewentualny obowiązek szczepienia być może powinien objąć wybrane grupy pacjentów np. osoby z grup ryzyka. "To jest jednak dyskusja o tym, co będzie dopiero w przyszłości" - zastrzegł minister zdrowia.