Łukasz Szumowski: Mniej polityki w dyskusji o finansowaniu ochrony zdrowia

Dyskusja nad finansowaniem ochrony zdrowia powinna być prowadzona głównie w gronie eksperckim, a nie politycznym - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do apeli opozycji, by 2 mld zł - zamiast na rekompensaty dla TVP i PR - trafiły na onkologię.

Minister pytany na wtorkowej (18 lutego) konferencji o to, czy przyłącza się do apelu lekarzy onkologów o zawetowanie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę właśnie w takiej wysokości, powiedział, że "nie wkracza w kompetencje pana prezydenta". "Trudno mi komentować wydatki z zupełnie innych resortów. To, co ja gwarantuję i na co ja mam wpływ, i o co zabiegam, to jest bardzo szybki wzrost nakładów na onkologię, wzrost liczby pacjentów, którzy są objęci leczeniem onkologicznym oraz to, co również zainicjowali eksperci, czyli nie tylko strategie, ale również Narodowa Sieć Onkologiczna" - odpowiedział Łukasz Szumowski.

Zobacz więcej Minister zdrowia Łukasz Szumowski Fot. Ministerstwo Zdrowia

Dodał jednak, że będzie rozmawiał z prezesem TVP Jackiem Kurskim m.in. o szerszej promocji działań prozdrowotnych w mediach. "Uważam, że jest to jeden z obszarów, który musimy wzmocnić" - ocenił.

Szef MZ był proszony również o komentarz do listu otwartego, jaki do prezesa TVP Jacka Kurskiego skierowała Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. W piśmie wskazano m.in., że część środków przekazanych mediom publicznym powinna być wykorzystana na sfinansowanie profesjonalnej, kilkuletniej kampanii społecznej poświęconej pierwotnej i wtórnej profilaktyce nowotworów. Minister Szumowski zapewnił, że "będzie wspierał wszystkie działania organizacji pacjenckich na rzecz szerszej obecności działań prozdrowotnych w mediach". "Uważam, że jest to jeden z obszarów, który musimy wzmocnić, choćby z tego powodu, żeby ilość zgłaszających się pacjentów na badania profilaktyczne była większa" - dodał.

Priorytet dla leków najbardziej efektywnych w działaniu

Minister był również pytany o to, czy gdyby na onkologię były przeznaczone dodatkowe 2 mld zł, to wskaźnik Oncoindex, mierzący poziom dostępności do terapii onkologicznych w krajach europejskich, byłby u nas lepszy. Jak odpowiedział, "trudno dywagować, jakie kwoty byłyby potrzebne".

Szef Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk dodał, że Oncoindex jako narzędzie do oceny dostępności do leczenia onkologicznego ma szereg wad. "Do jednego worka wrzuca wszystkich pacjentów i wszystkie leki bez względu na skuteczność. Jesteśmy w trakcie analizy dostępności do leków, bo to jest ważny element. Ale w priorytecie chcielibyśmy zawrzeć te leki, które są najbardziej efektywne w działaniu" - poinformował.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zwracał uwagę, że opozycja nie złożyła żadnej konstruktywnej propozycji dotyczącej finansowania onkologii. "Kiedy Senat złożył pod koniec roku poprawkę, która zwiększała o ponad 1 mld zł środki dla Narodowego Funduszu Zdrowia, to ona została, także przez obóz rządzący, poparta. Nie ma żadnej konstruktywnej dyskusji, jest tylko fałszywa, nastawiona na grę emocjami pacjentów alternatywa" - stwierdził.

O braku konkretnych propozycji ze strony opozycji mówił też Łukasz Szumowski. "Jeżeli chcemy merytorycznie rozmawiać, to powinno być powiedziane, na co konkretnie, w jaki sposób. Takie propozycje nigdy nie padły. Dlaczego na onkologię, dlaczego nie na psychiatrię dziecięcą, choroby rzadkie, inne choroby? Myślę, że dyskusja nad finansowaniem ochrony zdrowia, na co przeznaczyć te pieniądze powinna być prowadzona głównie w gronie eksperckim, a nie politycznym, bo tam wkradają się emocje, czasami nie najlepsze i zaczyna to być karta przetargowa, gra polityczna" - powiedział.

Minister Szumowski: Rosną wydatki na onkologię

Uczestnicy konferencji podkreślali też, że sama Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to wydatki z resortu zdrowia w latach 2020-2030 na poziomie 5,1 mld zł. Do tego włączane są również środki pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Badań Medycznych, które się sumują. "W związku z tym koszt sumaryczny realizacji NSO to około 11 mld złotych na te lata" - powiedział min. Szumowski. Podkreślił, że w 2019 roku liczba pacjentów, którzy byli objęci opieką onkologiczną, wyniosła 33 tys. "W porównaniu z latami ubiegłymi ten wzrost jest znaczny i bardzo się cieszymy z tego powodu, bo to oznacza też lepszą dostępność w onkologii" - zauważył.

Dodał, że wzrost zauważalny jest także wśród osób objętych programami lekowymi oraz kwot na nie przeznaczanych. Podał, że w 2018 roku dla samych pacjentów onkologicznych było to blisko 2 mld złotych. Zwrócił uwagę też na to, że na onkologię wydajemy ponad 3 mld zł więcej niż w 2015 roku, a obecny rząd zastał polską onkologię "w stanie, który niewątpliwie wymagał działań". Zauważył, że również Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. "W związku z tym musieliśmy zaprosić ekspertów, pacjentów, stowarzyszenia pacjenckie do tego, żeby opracować nową strategię, dokument, wytyczne. Ale oczywiście wszystkie dokumenty, piękne plany nie są możliwe bez pieniędzy" - podkreślił.

Przypomniał też, że zadowolenie pacjentów z leczenia w pilotażu sieci onkologicznej sięgało 80 proc. "A wiemy, że - niestety - nadal to zadowolenie polskiego pacjenta ogólnie ze służby zdrowia nie jest aż tak wysokie" - dodał.

Minister wskazał, że w ostatnim roku NFZ otrzymał z budżetu państwa rekordową dotację, z której znaczna część będzie przeznaczona na onkologię."Pamiętajmy, że racjonalnie patrząc na budżet państwa i wydatki sektora publicznego, ochrona zdrowia w Polsce jest najszybciej rosnącym sektorem w ogóle. To pokazuje priorytety" - podkreślił.