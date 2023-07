Lubnauer ostro o finansowaniu leków 65 plus: już raz obrabowaliście budżet NFZ

Realny poziom wydatków na zdrowie to 4,81 mld zł, a nie 6-7 proc., jak twierdzą przedstawiciele PiS. Zadłużenie szpitali przez 7 lat wzrosło o blisko 100 proc. Między innymi o tym mówiła dziś na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W ocenie Koalicji Obywatelskiej program darmowych leków powinien być finansowany z budżetu. iStock

– Morawiecki okłamał całe społeczeństwo – mówiła dziś na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer zacytowała wypowiedź premiera z konferencji w Wołominie, w której twierdził, że środki na poszerzenie grup odbiorców bezpłatnej listy leków dla seniorów, zostały zabezpieczone w budżecie.

Katarzyna Lubnauer: program darmowych leków powinien być finansowany z budżetu.

– Przenosicie pieniądze z jednych celów zdrowotnych na inne cele. Mówicie o bardzo dobrej kondycji NFZ. Gdyby chcieć, żeby na zdrowie było przeznaczonych 6 proc. PKB, a nie tak jak teraz 4,81 PKB, to w budżecie NFZ musiałoby być o 39 mld zł więcej. Gdybyśmy chcieli, żeby to było 7 proc. PKB, to byłaby to dodatkowa kwota 72 mld zł – wyliczała wiceprzewodnicząca KO.

– Dlaczego nie podajecie jakie jest zadłużenie szpitali później, niż za III kwartał zeszłego roku? – pytała Lubnauer.

– Przypomnę, że za waszych czasów zadłużenie wzrosło z 11 mld zł w roku 2015 do 19 mld po trzecim kwartale 2022 roku. Teraz prawdopodobnie jest to już powyżej 20 mld zł, tylko to ukrywacie. Mamy wzrost o blisko 100 proc. za czasów waszych rządów – podkreślała posłanka KO.

W ocenie Koalicji Obywatelskiej program darmowych leków powinien być finansowany z budżetu.

– Jeśli uważacie, że aż tak poprawiła się ściągalność podatków. Szczególnie, że już raz obrabowaliście budżet NFZ w momencie, w którym przenieśliście do niego zadania związane z pogotowiem czy ze szczepieniami – podsumowała Katarzyna Lubnauer.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Finansowanie bezpłatnych leków "65 plus" odbędzie się kosztem innych pacjentów?