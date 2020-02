LISTA STU 2019: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem awansowały 32 osoby, 27 zadebiutowało lub powróciło po nieobecności, 37 osób zajęło niższe pozycje, a 4 zachowały pozycje z poprzedniego rankingu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i elektrofizjologii; od stycznia 2018 r. minister zdrowia, był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Center of Value Based Healthcare oraz programu „MBA w Ochronie Zdrowia” tej uczelni, wiceprzewodnicząca Rady NFZ.

3. Bartłomiej Chmielowiec, radca prawny, od 2017 roku rzecznik praw pacjenta.

4. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, odpowiada za informatyzację, projekty finansowane ze środków UE oraz spółki w nadzorze właścicielskim ministra zdrowia. Wcześniej pracował m.in. jako doradca premiera Morawieckiego w resortach rozwoju i finansów

5. Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, odpowiedzialny za Departament Polityki Lekowej i Farmacji, nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków.

6. Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP, specjalista chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, główny inspektor sanitarny, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

7. Dr n. ekon. Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, wcześniej był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów.

8. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej i transplantologii klinicznej, polityk, senator RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej. 12 listopada 2019 został wybrany na stanowisko marszałka Senatu X kadencji.

9. Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się europejskimi sieciami referencyjnymi (ESR).

10. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, pracuje w II Klinice Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

11. Lek. Andrzej Jacyna, spec. anestezjologii i intensywnej terapii; kieruje Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim (od listopada 2019 r.), do lipca 2019 r. p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

12. Mgr zdr. publ. Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

13. Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, odpowiedzialny m.in. za pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej.

14. Urszula Jaworska, wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej.

15. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, wiceprezydent Pracodawców RP, prezes zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

16. Ewa Błaszczyk, aktorka, założycielka Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”, zajmującej się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce.

17. Lek. Tomasz Latos, spec. radiologii; poseł, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

18. Dr hab. n. med.Tomasz Hryniewiecki, spec. kardiologii; dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki.

19. Józefa Szczurek-Żelazko, mgr pielęgniarstwa, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, posłanka w IX kadencji Sejmu.

20. Dr hab. n. prawn. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, nauczyciel akademicki.

21. Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, wiceprezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”.

22. Filip Nowak, przewodniczący Rady ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, były dyrektor OW NFZ na Mazowszu (do listopada 2019), wiceprezes ds. operacyjnych NFZ (od listopada 2019).

23. Lek. Łukasz Jankowski, rezydent w trakcie specjalizacji z nefrologii, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

24. Dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł, prezes PSL, członek sejmowej Komisji Zdrowia.

25. Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, spec. onkologii i radioterapii onkologicznej; dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.

26. Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

27. Dr n. przyr. Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, wiceprezes Stowarzyszenia AMD.

28. Dr n. med. Roman Topór-Mądry, spec. zdrowia publicznego i epidemiologii; prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, adiunkt w Katedrze Epidemiologii i Badań Populacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

29. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., dr hab. n. ekon. Marcin Czech, spec. epidemiologii, zdrowia publicznego, farmakoekonomiki; kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka, wykładowca Politechniki Warszawskiej, były wiceminister zdrowia kierujący pracami Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

30. Lek. Krzysztof Bukiel, spec. chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej; przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

31. Dr n. med. Beata Małecka-Libera, spec. otolaryngologii i zdrowia publicznego; senator, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, w poprzedniej kadencji Sejmu: poseł, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia.

32. Lek. Jacek Krajewski, spec. chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej; założyciel i prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, prezes Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców.

33. Dr n. med. Paweł Grzesiowski, spec. pediatrii, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń; adiunkt w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, założyciel i prezes zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

34. Mgr farm. Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezes OIA Warszawa, prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej.

35. Lek. Ewa Borek, zmarła 4 listopada 2019 r. prezes zarządu Fundacji My Pacjenci, ekspert w dziedzinie organizacji i finansowania ochrony zdrowia, działaczka na rzecz poprawy dostępu pacjentów do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.

36. Dr n. med. Janusz Meder, spec. onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej; przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, prezes Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii, członek Komitetu Bioetyki PAN.

37. Mgr psych. Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”.

38. Lek. Marek Balicki, spec. anestezjologii, psychiatrii; pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii, kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przewodniczący Rady Polskiej Ligi Walki z Rakiem, członek: Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy rzeczniku praw obywatelskich oraz Komitetu Bioetyki PAN.

39. Dr n. o zdr. Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków.

40. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, spec. neurochirurgii i neurotraumatologii; podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

41. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, spec. chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, nefrologii; dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP, przewodniczący Rady Naukowej Medicover SA.

42. Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej, spec. chorób wewnętrznych; prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, prezes zarządu Pfizer Polska.

43. Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

44. Anna Dymna, aktorka; prezes Fundacji Mimo Wszystko, doktor honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej, ambasadorka Stowarzyszenia Debra Polska „Kruchy Dotyk”, skupiającego osoby cierpiące na rzadką chorobę genetyczną – pęcherzowe oddzielanie się naskórka.

45. Dr n. med., prof. nadzw., MBA, Jarosław Fedorowski, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, ekspert organizacji ochrony zdrowia; prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

46. Agata Polińska, wiceprezes Fundacji Onkologicznej Alivia, zasiada w komitecie Grupy Roboczej Rzeczników Pacjentów w Europejskim Towarzystwie Onkologii Klinicznej (ESMO).

47. Dr n. med. Marek Posobkiewicz, spec. chorób wewnętrznych, organizacji ochrony zdrowia, medycyny tropikalnej i hiperbarycznej; były główny inspektor sanitarny.

48. Lek. Waldemar Kraska, spec. chirurgii; sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, członek Komitetu do Spraw Europejskich, przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia; zarządza Departamentem Ratownictwa Medycznego i Obronności oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej, nadzoruje działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

49. Mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, spec. farmacji aptecznej; prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

50. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, spec. patomorfologii; konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, z-ca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów.

51. Lek. Jerzy Gryglewicz, spec. anestezjologii, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, lider projektu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

52. Piotr Pisula, lek. rezydent, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

53. Krystyna Ptok, pielęgniarka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

54. Dr n. med. Grzegorz Juszczyk, spec. zdrowia publicznego; dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, członek Krajowej Rady ds. Onkologii.

55. Bartłomiej Wnuk, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, odpowiedzialny za realizację projektów IT w ochronie zdrowia.

56. Dr n. med., MBA, Jakub Gierczyński, ekspert organizacji ochrony zdrowia Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

57. Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, przewodniczący Rady Fundacji KOWAL, członek zarządu Medicine for Europe.

58. Mgr socjol. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, członkini Narodowej Rady Rozwoju, członkini Rady NFZ.

59. Dr n. med. Bernard Waśko, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych, współautor cyklicznie wydawanego raportu Krajowy Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia.

60. Dr n. med. Andrzej Sośnierz, spec. neurologii; poseł, członek sejmowej Komisji Zdrowia.

61. Płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, spec. chorób oczu; krajowy konsultant w dziedzinie okulistyki, zastępca dyrektora ds. nauki Wojskowego Instytutu Medycznego, kierownik Kliniki Okulistyki WIM.

62. Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, przewodnicząca łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

63. Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

64. Lek. Michał Bulsa, rezydent położnictwa i ginekologii; przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej, członek prezydium NRL, członek Porozumienia Rezydentów OZZL.

65. Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, kancelaria prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

66. Dr n. med. Radosław Sierpiński, spec. kardiologii; p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych, doradca ministra zdrowia, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jako przedstawiciel ministra zdrowia), przewodniczący rady społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

67. Dorota Korycińska, prezes zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska – Alba Julia, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

68. Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

69. Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich, współzałożyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”, członek Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy Ministerstwie Zdrowia.

70. Bartosz Poliński, prezes zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia.

71. Dr n. med. Mariusz Nowak, spec. reumatologii; dyrektor Śląskiego Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

72. Prof. dr hab. n. przyr. Lidia Brydak, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, członek Globalnej Sieci Nadzoru nad Grypą GISRS.

73. Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, ekspert europejskiego prawa regulującego produkcję leków.

74. Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, spec. chorób wewnętrznych i alergologii; przewodniczący prezydium rady społecznej Narodowej Debaty o Zdrowiu „Wspólnie dla zdrowia”, kierownik I Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

75. Patrycja Piekutowska, prezes fundacji K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, prowadzi działania charytatywne na rzecz kardiochirurgii dziecięcej, tworząc cykl koncertów „Otwarte Serca – Mistrzowie Muzyki, Biznesu i Kardiochirurgii Dzieciom”, pomysłodawca i organizator projektu „Wielcy Artyści Małym Pacjentom” na rzecz rewitalizacji części wspólnych Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

76. Mgr farm. Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, prezes OIA w Opolu.

77. Jerzy Starak, przedsiębiorca, właściciel i przewodniczący rady nadzorczej Polpharma SA, przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

78. Lek. Krzysztof Łanda, ekspert oceny technologii medycznych, prezes Meritum L.A. oraz Medinvest Scanner, założyciel Fundacji Watch Health Care, propagator koncepcji ubezpieczeń komplementarnych.

79. Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, członek Komisji Promocji Zdrowia ZG PTK, koordynator Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ds. profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce.

80. Lek. Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, przewodnicząca zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny, koordynator projektu Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządczych w podmiotach leczniczych (2019), koordynator Polsko- -Kenijskiego Szczytu Zdrowia 2019.

81. Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM-Walcz o Siebie.

82. Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

83. Mgr ekon., lek. Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia Central and Eastern Europe Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC), wiceprezes HTA Consulting.

84. Anna Kupiecka, fundatorka i pomysłodawczyni utworzenia Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

85. Dr n. med. Zbigniew Król, spec. pediatrii; pełnomocnik ministra zdrowia ds. wdrażania Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

86. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, spec. radioterapii onkologicznej; dyrektor i kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

87. Dr n. med. Beata Jagielska, spec. chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów; zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, prezes zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Narodowego Instytutu Onkologii, ekspert ds. badań klinicznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

88. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

89. Lek. Maciej Adamkiewicz, spec. chirurgii ogólnej; prezes zarządu Adamed Pharma SA, członek Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego. 90. Marcin Stajszczyk dr n. med., spec. chorób wewnętrznych i reumatologii; kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, członek ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

91. Lek. Roman Kolek, samorządowiec, działacz mniejszości niemieckiej, wicemarszałek województwa opolskiego, Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Związku Województw RP.

92. Dr n. med. Marek Tombarkiewicz, spec. anestezjologii, intensywnej terapii i ratownictwa medycznego; dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

93. Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski, spec. neurochirurgii; Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, członek zespołu przy ministrze zdrowia proponującego zmiany w ramach prac nad projektem nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

94. Stefan Bogusławski, główny specjalista w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, starszy partner PEX PharmaSequence.

95. Dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski, prof. GUMed, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii; kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego, jeden z głównych autorów rejestru zawałów serca w Polsce – AMIPL, kierownik ogólnopolskiego projektu badania stanu zdrowia osób starszych w Polsce PolSenior 2.

96. Dr hab. n. med. Maciej Niewada, spec. farmakologii klinicznej; prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes zarządu HealthQuest.

97. Dr n. farm. Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, członek grupy doradczej EDQM Advisory Group CAP oraz grupy roboczej EDQM Communication Working Group, ekspert Komisji Farmakopei Europejskiej (grupa 13B, Herbal drugs and Herbal drug products), członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Richter oraz członek Rady Naukowej Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT.

98. Dr n. mat. Artur Pruszko, ekspert w zakresie telemedycyny, dyrektor Forum e-Zdrowia.

99. Dr n. med. Konstanty Radziwiłł, spec. medycyny rodzinnej; wojewoda mazowiecki, były minister zdrowia.

100. Dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ekonomiki zdrowia, konsultant JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny.