Lista punktów "drive-thru", w których można wykonać badanie na koronawirusa w samochodzie

Testy na koronawirusa "drive-thru" to forma badania na obecność SARS-CoV-2 przeznaczona dla osób będących w 12. dniu kwarantanny. Wystarczy, że pacjent podjedzie do wyznaczonego przez sanepid moblinego punktu, aby bez wysiadania z samochodu pobrać od niego wymaz do badania. Sprawdź, gdzie w danym województwie znajdują się punty "drive-thru".

Na początku maja 2020 r. w Polsce ruszyły punkty "drive-thru", w których można wykonać badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w samochodzie. 7 maja 2020 r. rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że do przeprowadzania badań "drive-thru" zgłosiło się do tej pory 167 podmiotów. Jednak zgodnie z informacjami podanymi w dniu 13 maja 2020 r. w serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ, obecnie na liście znajduje się 125 mobilnych punktów pobrań.

Zobacz więcej Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę punktów "drive-thru", gdzie można wykonać badanie na obecność koronawirusa bez wychodzenia z samochodu. iStock

Testy na koronawirusa "drive-thru": lista punktów pobrań

Punkty "drive-thru" - woj. DOLNOŚLĄSKIE:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Henryka Michała Kamieńskiego 73A, Wrocław , tel. 661 924 254, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 661 924 254, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, Wrocław , tel. 577 477 245, Godziny przyjęć: 10:00-11:00 i 13:00-14:00

, tel. 577 477 245, Godziny przyjęć: 10:00-11:00 i 13:00-14:00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, Bolesławiec , tel. 75 73 80 097, Godziny przyjęć: całodobowo

, tel. 75 73 80 097, Godziny przyjęć: całodobowo Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Jarosława Iwaszkiewicza 5, Legnica , tel. 76 72 11 945, poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel. 76 72 11 945, poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne, ul. Wrocławska 46, Strzelin, tel. 661 445 659. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 11-13.

Punkty "drive-thru" - woj. KUJAWSKO-POMORSKIE:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz , tel. 691-387-630, Godziny przyjęć: całodobowo,

, tel. 691-387-630, Godziny przyjęć: całodobowo, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, Bydgoszcz , tel. 052 32-55-607, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 052 32-55-607, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac dr Rydygiera 1, Chełmno , tel. 056 677-26-36, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 056 677-26-36, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, Włocławek , tel. 054 412-94-61, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel. 054 412-94-61, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, Żnin , tel. 052 303-13-41, wew. 148. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 12-14,

, tel. 052 303-13-41, wew. 148. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 12-14, Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, Brodnica, tel. 056 668-92-40, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-13.

Punkty "drive-thru" - woj. LUBELSKIE:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Niepodległości 25, Kraśnik , tel. 81 825 13 52. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10

, tel. 81 825 13 52. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10 ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości, ul. Pojaska 5, Biłgoraj , tel. 84 688 22 55. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-14,

, tel. 84 688 22 55. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-14, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Aleje Grunwaldzkie 1, Tomaszów Lubelski , 84 6644411, wew. 428, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13,

, 84 6644411, wew. 428, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 11, Hrubieszów , tel. 609 003 362, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 609 003 362, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Szpitalna 53B, Chełm , tel. 825 623 362, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 11-13,

, tel. 825 623 362, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 11-13, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr1 w Lublinie, Spadochroniarzy 9, Lublin , tel. 81 533 51 20, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 81 533 51 20, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Józefa Piłsudskiego 64, Włodawa , tel. 797 704 890, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-12,

, tel. 797 704 890, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-12, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, Biała Podlaska , tel. 834 147 836, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 16-18,

, tel. 834 147 836, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 16-18, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, Łuków, tel. 25 798 2001, wew. 292. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-16.

Punkty "drive-thru" - woj. LUBUSKIE:

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - Jednoimienny Szpital Zakaźny, ul. Franciszka Walczaka 42, Gorzów Wielkopolski , tel. 95 733 13 51, 95 733 13 59, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 15-17,

, tel. 95 733 13 51, 95 733 13 59, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 15-17, Szpital Uniwesytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, Zielona Góra , tel. 68 32 96 481, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 68 32 96 481, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publioczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, ul. Żelazna 1A, Żagań, tel. 68 477 12 02, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10.

Punkty "drive-thru" - woj. ŁÓDZKIE:

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi , ul. Sienkiewicza 137/141, tel. 87 873 195

, ul. Sienkiewicza 137/141, tel. 87 873 195 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi , ul. Warecka 2, 42 655 80 50

, ul. Warecka 2, 42 655 80 50 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, Łódź , tel. 42 251 60 80, 42 651 62 36

, tel. 42 251 60 80, 42 651 62 36 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu , ul. Armii Krajowej 7, 43 827 88 55

, ul. Armii Krajowej 7, 43 827 88 55 Szpital Powiatowy w Radomsku , ul. Jagiellońska 36, tel. 44 685 47 16

, ul. Jagiellońska 36, tel. 44 685 47 16 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wieluń , ul. Szpitalna 16, tel. 697 210 165, 697 508 965

, ul. Szpitalna 16, tel. 697 210 165, 697 508 965 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, ul. Parzęczewska 35, Zgierz, 42 716 49 39

Jak podaje serwis informacyjny województwa łódzkiego, punkty "drive-thru" działają jeszcze w:

Skierniewicach przy ul. Kozietulskiego 30,

Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Punkty "drive-thru" - woj. MAŁOPOLSKIE:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, Zakopane , tel. +48 18 20 120 21, wew. . 100 lub 291, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 15-17,

, tel. +48 18 20 120 21, wew. . 100 lub 291, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 15-17, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ , tel. +48 18 263 32 10, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel. +48 18 263 32 10, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im.dr. Józefa Dietla w Krynicy- Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, Krynica-Zdrój , tel: +48 505 668 356, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12

, tel: +48 505 668 356, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12 Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 5, Nowy Sącz , tel. 48 184 432 123. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13,

, tel. 48 184 432 123. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, Gorlice , tel: +48 504 606 428, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel: +48 504 606 428, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. Bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, Bochnia , tel: +48 662 021 204. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel: +48 662 021 204. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Tadeusza Kościuszki 68, Brzesko , tel. +48 14 66 21 166. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. +48 14 66 21 166. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Mikołaja Kopernika 13, Proszowice , +48 12 386 52 10, +48 12 386 52 11. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, +48 12 386 52 10, +48 12 386 52 11. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Dąbrowa Tarnowska, tel. + 48 14 6443 288, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

Punkty "drive-thru" - woj. MAZOWIECKIE:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotnicznej, ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa , tel. 727-063-026,

, tel. 727-063-026, Szpital św. Anny w Piasecznie, EMC Piaseczno sp. z o.o., ul. Mickiewicza 39, Piaseczno , tel. 661-300-329,

, tel. 661-300-329, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim , ul. Daleka 11, tel. 22 755 90 63,

, ul. Daleka 11, tel. 22 755 90 63, Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie , ul. Gdyńska 1/3, tel. 22 76 33 237,

, ul. Gdyńska 1/3, tel. 22 76 33 237, Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. w Pułtusku , ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, tel. 23 691 99 01,

, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, tel. 23 691 99 01, SPZOZ – ZZ im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim , ul. Wincentego Witosa 2, tel. (29) 7142206,

, ul. Wincentego Witosa 2, tel. (29) 7142206, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej , ul. Duboisa 68, tel. 29 746 37 55, 29 746 37 12

, ul. Duboisa 68, tel. 29 746 37 55, 29 746 37 12 SPZOZ w Siedlcach , ul. Starowiejska 15, tel. 690 130 968

, ul. Starowiejska 15, tel. 690 130 968 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Juliana Aleksandrowicza 5, Radom, tel.608 481 123

W województwie mazowieckim działają jeszcze dwa punkty drive-thru. Pierwszy z nich znajduje się przy urzędzie dzielnicy na Ursynowie. Drugi jest zlokalizowany w warszawskim centrum handlowym "Westfield Arkadia". Jednak w tych punktach bezpłatnie badanie wykonają tylko przedstawiciele wybranych zawodów medycznych: lekarzy, stomatologów, diagnostyków laboratoryjnych, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Muszą oni okazać dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.

Punkty "drive-thru" - woj. OPOLSKIE:

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu, ul. Wróblewskiego 46, Opole , tel. 261 625 507, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 7-9,

, tel. 261 625 507, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 7-9, Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. XXX-lecia 21, Krapkowice , tel. 77 44 67 254, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-12,

, tel. 77 44 67 254, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-12, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 24 Kwietnia 7, Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 40 62 617, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 11-13.

Punkty "drive-thru" - woj. PODKARPACKIE:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, Rzeszów ,

, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, Przemyśl , tel. 16 677 50 19. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13,

, tel. 16 677 50 19. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ul. 3 Maja 70, Jarosław , tel. 605 066 330. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13,

, tel. 605 066 330. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Krosno , tel. 519 748 002, 13 437 85 59, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 519 748 002, 13 437 85 59, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, Mielec, tel. 17 78 00 307. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 07:30-09:30.

Punkty "drive-thru" - woj. PODLASKIE:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Ogrodowa 12, tel. 573 424 949,

Ogrodowa 12, tel. 573 424 949, Szpital Ogólny im. Dr Witolda Ginela w Grajewie , ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71, wew. 233,

, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71, wew. 233, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach , Janusza Korczaka 23, tel. 85 814 24 16,

, Janusza Korczaka 23, tel. 85 814 24 16, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim , ul. Kleszczelowska 1, tel. 85 833 43 56,

, ul. Kleszczelowska 1, tel. 85 833 43 56, Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem , ul. Szpitalna 5, tel. 508 188 828

, ul. Szpitalna 5, tel. 508 188 828 Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, tel. 86 276 36 32

Punkty "drive-thru" - woj. POMORSKIE:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Warszawskich 1/2, Gdańsk , tel. 518 072 364, poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 518 072 364, poniedziałek-niedziela, g. 10-12, COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. al. Jana Pawła II 50, Gdańsk , tel. 515 200 331, poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 515 200 331, poniedziałek-niedziela, g. 10-12, 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Imienia Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku , ul. Polanki 117, tel. (058) 552 63 18, poniedziałek-niedziela, g. 9-12,

, ul. Polanki 117, tel. (058) 552 63 18, poniedziałek-niedziela, g. 9-12, "Szpitale Polskie" Spółka Akcyjna, ul. Reja 12, Sztum , tel. 661 944 642, poniedziałek-piątek: 10-12, sobota-niedziela: 7-9,

, tel. 661 944 642, poniedziałek-piątek: 10-12, sobota-niedziela: 7-9, "ZDROWIE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hallera 31, Kwidzyn , tel. 539 678 325, poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel. 539 678 325, poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Piechowskiego 36, tel. (058) 686 02 10, poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Piechowskiego 36, tel. (058) 686 02 10, poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10, Wejherowo , tel. (058) 572 72 56, poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. (058) 572 72 56, poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lęborska 13, Bytów , tel. 31 997 391, poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 31 997 391, poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Generała J. Wybickiego 30, Miastko , tel. (059) 857 09 17, poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. (059) 857 09 17, poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hubalczyków 1, Słupsk, tel. (059) 846 01 02, (059) 846 04 90, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g.12-14.

Punkty "drive-thru" - woj. ŚLĄSKIE:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Aleja Pokoju 44, Częstochowa, tel. 661 073 648, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 14-16,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach, ul. Głowackiego 10, Katowice , tel. 32 782 73 29, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 11-13,

, tel. 32 782 73 29, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 11-13, Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., ul. Zegadłowicza 3, Sosnowiec , tel. 32 413 04 10, 32 413 04 11, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 32 413 04 10, 32 413 04 11, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51, Wodzisław Śląski , tel. 511 095 235, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 511 095 235, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, Cieszyn , tel. 33 854 92 00, wew. 635, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 13-15,

, tel. 33 854 92 00, wew. 635, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 13-15, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Juliana Fałata 2, Bystra , tel. 796 208 453, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 12-14,

, tel. 796 208 453, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 12-14, Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Edukacji 102, Tychy , tel. 32 325 52 03, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 32 325 52 03, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, Knurów , te. 518 802 710, Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 10-16, sobota-niedziela: 07:30-09:30

, te. 518 802 710, Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 10-16, sobota-niedziela: 07:30-09:30 Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Starego 20, Gliwice , tel. 516 009 222, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel. 516 009 222, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 36/38, Świętochłowice , tel. 660 740 575, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 16-18,

, tel. 660 740 575, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 16-18, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, Chorzów , tel. 32 349 92 07, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 32 349 92 07, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, Zawiercie , tel. 32 674 02 93, 32 674 02 89, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-15,

, tel. 32 674 02 93, 32 674 02 89, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-15, Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C, Kłobuck, tel. 34 317 28 61, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

Punkty "drive-thru" - woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE:

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. w Kielcach, Kościuszki 25, Kielce , tel. 41 26 62 351, 41 26 62 353, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 41 26 62 351, 41 26 62 353, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, PZOZ w Starachowicach, ul. Radomska 70, Starachowice , tel. 41 273 92 26, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 41 273 92 26, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Bohaterów Warszawy 67, Busko-Zdrój , tel. 41 378 24 01, wew. 335. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 41 378 24 01, wew. 335. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, Końskie , tel. 41 390 23 70, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 41 390 23 70, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, Sandomierz, tel. 15 833 05 13, 783 194 812. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 13-15.

Punkty "drive-thru" - woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie , ul. Wojska Polskiego 37, tel. 605 885 038

, ul. Wojska Polskiego 37, tel. 605 885 038 Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie , ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 33

, ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 33 "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. w Ełku , ul. Baranki 24, tel. 725 777 073,

, ul. Baranki 24, tel. 725 777 073, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu , ul. Sienkiewicza 2, tel. 87 425 46 44,

, ul. Sienkiewicza 2, tel. 87 425 46 44, Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie , ul. Skłodowskiej 12, tel. 459 599 580,

, ul. Skłodowskiej 12, tel. 459 599 580, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, tel. 89 625 05 40,

ul. Mickiewicza 23, tel. 89 625 05 40, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie , ul. Leśna 1, tel. 23 697 21 24,

, ul. Leśna 1, tel. 23 697 21 24, Szpital Miejski Sp. z o.o. w Morągu , ul. Dąbrowskiego 16, tel. 89 757 42 71, wew. 393,

, ul. Dąbrowskiego 16, tel. 89 757 42 71, wew. 393, Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie , ul. Andersa 3, tel. 18 713 862,

, ul. Andersa 3, tel. 18 713 862, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim , ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, tel. 513 068 262,

, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, tel. 513 068 262, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach , ul. Wyszyńskiego 11, tel. 89 675 23 99,

, ul. Wyszyńskiego 11, tel. 89 675 23 99, Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, tel. 55 62 08 473.

Punkty "drive-thru" - woj. WIELKOPOLSKIE:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, Poznań , tel. 854 92 43. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13,

, tel. 854 92 43. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, Poznań , tel. 691 240 477. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel. 691 240 477. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, Piła , tel. 67 21 06679, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-12,

, tel. 67 21 06679, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-12, Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa, ul. Żeromskiego 29, Chodzież , tel. 672 826 712, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 12-14,

, tel. 672 826 712, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 12-14, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, Czarnków , tel. 67 352-80-98, Godziny przyjęć: poniedziałek-czwartek, g. 8-11, piątek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 67 352-80-98, Godziny przyjęć: poniedziałek-czwartek, g. 8-11, piątek-niedziela, g. 8-10, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, ul. Szpitalna 10, Międzychód , tel. 668 006 138. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 668 006 138. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, Leszno , tel. 65 52 53186, Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 07:30-09:30, sobota-niedziela 09:00-11:00,

, tel. 65 52 53186, Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 07:30-09:30, sobota-niedziela 09:00-11:00, Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., ul. Gen. Grota Roweckiego 6, Rawicz , tel. 519 171 452, 65 537 62 81, poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel. 519 171 452, 65 537 62 81, poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 10, Środa Wielkopolska , tel. 798 952 698. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 798 952 698. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 1, Śrem , tel. 516 952 700. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel. 516 952 700. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie Szpital im. Dr Roberta Kocha, ul. Wschowska 3, Wolsztyn , tel. 731 742 839. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 731 742 839. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125A, Pleszew , tel. 627 420 888. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11,

, tel. 627 420 888. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 9-11, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Pl. K. Marcinkowskiego 8-9, Gostyń , tel. 653226841, 782-414-998. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 653226841, 782-414-998. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, Kępno, tel. 605 359 106. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 7-9.

Punkty "drive-thru" - woj. ZACHODNIO-POMORSKIE:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie , ul. Chałubińskiego 7, tel. 571 314 497. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela: g. 9-11,

, ul. Chałubińskiego 7, tel. 571 314 497. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela: g. 9-11, Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., ul. Mieszka I 7, Świnoujście , tel. 509 316 694. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10,

, tel. 509 316 694. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 8-10, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , ul. Powstańców Wielkopolskich 72, tel. 91 466 12 06, 606 987 235, godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 15-18,

, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, tel. 91 466 12 06, 606 987 235, godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 15-18, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2, Goleniów , tel. 91 466 43 00, 91 466 43 23, 91 466 43 21. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 91 466 43 00, 91 466 43 23, 91 466 43 21. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, Szpitale Polskie S.A., ul. Bolesława Chrobrego 4, Drawsko Pomorskie , tel. 94 363 03 03. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 12-14,

, tel. 94 363 03 03. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 12-14, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kościuszki 38, Szczecinek , tel. 94 372 68 05. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12,

, tel. 94 372 68 05. Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-12, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, Wałcz, tel. 26 147 29 12, Godziny przyjęć: poniedziałek-niedziela, g. 10-13.

Pełna lista punktów pobrań jest dostępna na stronie www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Strona ruszyła 10 maja 2020 r.