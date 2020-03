Lista 19 szpitali przekształcanych w zakaźne do walki z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia podało listę 19 szpitali, które będą przekształcone w zakaźne. Te szpitale będą od 16 marca w gotowości na przyjmowanie chorych zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział na konferencji prasowej 12 marca, że resort podjął decyzję, by 19 placówek medycznych przekształcić w szpitale zakaźne, które będą zajmować się wyłącznie pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. W każdym województwie ma co najmniej jeden dodatkowy szpital zakaźny.

Zobacz więcej Ministerstwo Zdrowia w każdym województwie wyznaczyło po jednym szpitalu, do którego będą trafiać chorzy zakażeni koronawirusem. W województwach pomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim wyznaczono po dwie placówki. iStock

Szef MZ dodał, że takie szpitale mają możliwość leczenia chorych również na inne schorzenia, w związku z czym muszą być one wyposażone m.in. w sale operacyjne i sale zabiegowe. Muszą również zabezpieczyć izby i sale porodowe dla zakażonych koronawirusem kobiet w ciąży.

W każdym szpitalu ma być co najmniej 10 procent łóżek respiratorowych, gdzie można będzie pomóc pacjentom w najcięższym stanie. Resort przygotowuje się na to, że coraz więcej osób będzie potrzebować pomocy medycznej. "Zgodnie z przewidywaniami ekspertów za chwilę będziemy mieć 100, a za tydzień 1000 pacjentów zakażonych koronawirusem i musimy się do tego przygotować" – powiedział min. Szumowski. Podkreślił, że NFZ zapłaci za pozostawanie w gotowości takich placówek.

Resort zdrowia opublikował listę dodatkowych szpitali, które mają być gotowe na przyjmowanie pacjentów z COVID-19. W trzech województwach: pomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim wytypowano po dwie placówki, w pozostałych - po jednej.

Lista placówek przekształconych w szpitale zakaźne, w których mają być hospitalizowani pacjenci z koronawirusem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu; Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu; Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach; Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu; Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie; Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu; Centrum Medyczne w Łańcucie; Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku; Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie; Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie; Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu; Szpital w Starachowicach; Szpital w Ostródzie; Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu (rezerwa dla noworodków z podejrzeniem zakażenia); Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.

