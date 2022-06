Likwidacja Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Co MZ powinno wprowadzić w zamian?

Ministerstwo Zdrowia, mimo takich planów, nigdy nie wprowadziło PERM jako realnie obowiązującego rozwiązania. W mojej ocenie warto byłoby jednak wprowadzić nieco ostrzejszą weryfikację kompetencji nowych ratowników medycznych - uważa Piotr Dymon, szef OZZRM.

Na ratownikach medycznych ciąży bardzo restrykcyjnie rozliczany obowiązek doskonalenia zawodowego iStock

Na wtorkowym (21 czerwca) posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej i kilku innych ustawach. Chodzi m.in. o kwestie uznawania kwalifikacji zawodowych, przeprowadzania badań klinicznych i likwidacji Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) oraz Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Likwidacja PERM to nie rewolucja

Zdaniem Piotra Dymona, szefa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych (OZZRM), możliwa rezygnacja z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego nie jest żadną rewolucją.

– Ministerstwo Zdrowia, mimo takich planów, nigdy nie wprowadziło PERM jako realnie obowiązującego rozwiązania. W jaki sposób są więc dziś weryfikowane wiedza i umiejętności nowych ratowników medycznych? Służy temu przede wszystkim egzamin odbywający się podczas obrony pracy licencjackiej. W mojej ocenie warto byłoby wprowadzić nieco ostrzejszą weryfikację kompetencji nowych ratowników medycznych. Wydaje się to szczególnie istotne w obliczu planowanego poszerzenia uprawnień o wydawanie nowych leków czy samodzielne przeprowadzenie intubacji. Trochę dziwi mnie ten ruch Ministerstwa Zdrowia - mówi nam szef OZZRM.

Dr Madowicz: zamiast PERM należałoby wprowadzić dwumodułowy egzamin zawodowy dla ratowników medycznych

Pozytywnie ocenia odejście od pomysłu wprowadzenia PERM dr Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

– Egzamin ten w znacznej mierze i tak miałby koncentrować się na wiedzy teoretycznej, tymczasem sądzę, że powinien sprawdzać też praktyczne umiejętności. Na poziomie kształcenia dyplomowego należałoby zamiast PERM wprowadzić dwumodułowy egzamin zawodowy. Pierwszy moduł obejmował sprawdzian wiedzy teoretycznej, drugi miałby charakter praktyczny. Zdaniem PTMR, aby procedura egzaminacyjna była bardziej transparentna, powinien brać w niej udział zewnętrzny egzaminator. Być może Ministerstwo Zdrowia mogłoby utworzyć w tym celu specjalną grupę ekspertów z kilku różnych uczelni - mówi dr Madowicz.

Resort ma się zająć standardami kształcenia ratowników medycznych

Czu uda się takie rozwiązanie wprowadzić?

– Trudno mi w tej chwili powiedzieć, z rozmów z wiceministrem Piotrem Bromberem wiem jednak, że MZ ma zamiar w niedalekiej przyszłości pochylić się nad standardami kształcenia ratowników medycznych. To konieczne działanie, ponieważ od dawna oczekiwana ustawa o zawodzie pozwala ratownikom medycznym na kształcenie w ramach studiów II stopnia. Być może to właśnie będzie okazją do wprowadzenia egzaminu zawodowego. Musimy też pamiętać, że dotychczas PERM nie funkcjonował, co nie odbijało się negatywnie na standardach kształcenia. Przypominam też, że na ratownikach medycznych ciąży bardzo restrykcyjnie rozliczany obowiązek doskonalenia zawodowego - dodaje dr Madowicz.

