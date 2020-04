Leki łączone sprzyjają lepszemu stosowaniu się do zaleceń w terapii astmy

„Pacjent z astmą dobrze leczoną nie jest narażony na cięższy przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal. Rozmawiamy z nim o szczególnym znaczeniu prawidłowej kontroli astmy w dobie pandemii koronawirusa oraz o sprzyjających temu formach terapii.

Z objawami astmy boryka się ok. 4 mln osób w Polsce: dzieci, dorośli, seniorzy. Jak ci pacjenci powinny postępować w obliczu zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2?Rzeczywiście, jedną ze specyficznych cech astmy oskrzelowej jest to, że dotyczy praktycznie każdej grupy wiekowej. W zależności od wieku istnieje różnica co do patogenezy astmy i rokowania, ale u każdego pacjenta grupa objawów klinicznych jest podobna: kaszel, duszności, świszczący oddech, czasami ucisk w klatce piersiowej. Wiemy, że u podłoża tego stanu leży zapalenie. I tu dochodzimy do...