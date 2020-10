Aby zwiększyć liczbę personelu do walki z epidemią, lekarze rezydenci będą zwolnieni z egzaminu ustnego - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział też, że krajowe zasoby kadrowe będą uzupełniane również lekarzami z zagranicy.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Niedzielski zapowiedział, że lekarze rezydenci będą zwolnieni z egzaminu ustnego. "Specjalizacje zakończą się w wyniku egzaminu pisemnego. Dzisiaj będzie w tej sprawie wydany komunikat" - zapowiedział szef MZ.

Podkreślił, że celem zmiany jest zwiększenie liczby lekarzy zaangażowanych w walkę z COVID-19.

Minister zapowiedział też, że krajowe zasoby kadrowe będą uzupełniane również lekarzami z zagranicy.

"Będzie taki specjalny tryb, który na ten czas covidowy pozwoli ściągnąć, czy przynajmniej dać możliwość taką tym, którzy deklarują chęć przyjazdu do Polski, a mają odpowiednie uprawnienia, by wzmocnili nasz system, by mogli pracować w Polsce" - powiedział Niedzielski.

Poinformował, że to minister zdrowia ma wyrażać zgodę na dopuszczenie takiego medyka do pracy. Chodzi o to - zaznaczył - by ta procedura miała "charakter jakościowy". "By nie oznaczało to narażenia pacjentów na jakiekolwiek niebezpieczeństwo" - powiedział szef MZ.

Minister zapowiedział także m.in. zmiany w organizacji mobilnych punktów pobrań, które mają pomóc odciążyć lekarzy.

"Żołnierze Wojska Polskiego będą zastępować w punktach drive thru personel medyczny, który będzie mógł wrócić do swoich standardowych obowiązków w szpitalach, w których jest zatrudniony. To będzie realne wzmocnienie" - powiedział Niedzielski. Dodał, że czas pracy tych punktów będzie równocześnie w miarę potrzeb wydłużany.

