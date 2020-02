Lekarze POZ potrzebują merytorycznego wsparcia chirurgów kręgosłupa

O staraniach urealnienia wycen w chirurgii kręgosłupa, zabiegach oferowanych chorym, a także współpracy z lekarzami rodzinnymi i fizjoterapeutami rozmawiamy z prof. dr. hab. n. med. Robertem Gasikiem, prezydentem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Na jesień zaplanowany jest VIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Jakie będą jego wiodące tematy?

Zobacz więcej Dr hab. n. med. Robert Gasik, prof. nadzw. NIGRiR, prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa Materiały prasowe

Zjazd odbędzie się 23-25 października w Warszawie. Krajowe zjazdy PTChK są co dwa lata i zawsze jest to okazja do spotkania wszystkich członków i przyjaciół naszego towarzystwa. Podczas tegorocznego zjazdu mówić będziemy o nowościach w chirurgii kręgosłupa (która sama jest nową dziedziną), a więc o robotyce, neuronawigacji, neuromonitorowaniu. Drugi zakres tematyczny będzie obejmował kliniczne wyzwania w obszarze chirurgii kręgosłupa, np. leczenie pacjentów ze złą jakością kości. To głównie chorzy w zaawansowanym wieku, ale także osoby z chorobami reumatycznymi oraz wymagający przewlekłego leczenia steroidami.

A jakie były najważniejsze dla PTChK wydarzenia w 2019 roku?

W ubiegłym roku PTChK zainicjowało trwające do chwili obecnej rozmowy dotyczące zmiany wyceny procedur z zakresu chirurgii kręgosłupa. Rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia opierają się na podziale pacjentów na jednorodne grupy. Uznaliśmy, że obowiązująca klasyfikacja chorych w zakresie chirurgii kręgosłupa jest zbyt skąpa. Zostaliśmy zaproszeni do rozmów z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Próbujemy stworzyć nowy, odpowiadający rzeczywistości podział procedur, z uwzględnieniem onkologii i leczenia chirurgicznego osób starszych. Z jednej strony staramy się stworzyć dla narodowego płatnika system bardziej przejrzysty, a z drugiej urealnić poziom wycen, tak aby szpitale były wynagradzane za procedury, które często są unikatowe i bardzo kosztowne.

Czy po drugiej stronie widać chęć do dialogu?

Tak. Na tym etapie dialog ma charakter merytoryczny, co bardzo nam odpowiada. Oczywiście, nie wiem, jak to będzie później, ale obecnie widać otwartość i z jednej, i z drugiej strony. Mam nadzieję, że AOTMiT też ją dostrzega.

Dialog z tą agencją to systemowe wyzwanie. Czy rok 2019 przyniósł kliniczne przełomy w chirurgii kręgosłupa?

W medycynie trudno spodziewać się rewolucyjnych zmian. W mojej dziedzinie badamy tysiące pacjentów, wyciągamy wnioski i w ten sposób szukamy nowych, skuteczniejszych terapeutycznie rozwiązań. W 2019 roku Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa zajęło się dwoma tematami pod kątem opracowania wytycznych postępowania. Mam nadzieję, że zostaną one ogłoszone na jesiennym zjeździe PTChK. Będą to rekomendacje dotyczące leczenia przerzutów nowotworowych i guzów pierwotnych oraz postępowania w przypadku infekcji po leczeniu chirurgicznym kręgosłupa. Jako PTChK czujemy się odpowiedzialni za uświadamianie tej grupy lekarzy, którzy zajmują się chirurgią kręgosłupa i podejmujemy wyzwania stworzenia wytycznych opierających się na najnowszych doniesieniach i literaturze medycznej. Oczywiście wytyczne będą powstawały także w innych obszarach naszej specjalności, ale to kwestia dalszej przyszłości.

W 2019 r. PTChK zwieńczyło również współpracę ze środowiskiem fizjoterapeutów i lekarzy rodzinnych, której efekty planujemy ogłosić podczas jesiennego zjazdu. Nasz wybór padł akurat na te dwie grupy zawodów medycznych, ponieważ ich przedstawiciele mają najbardziej bezpośredni kontakt z chorymi, a skuteczność terapeutyczna ich pracy determinuje efektywność leczenia chirurgicznego.

Zdecydowana większość pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa trafia w pierwszej kolejności do lekarzy rodzinnych i odnosimy wrażenie, że specjaliści podstawowej opieki zdrowotnej potrzebują wsparcia merytorycznego. Jako środowisko chirurgów kręgosłupa chcemy dostarczyć im proste schematy postępowania z takimi chorymi, które sprawdzą się w realiach gabinetu POZ.

Czy istnieje instytucjonalna współpraca między PTChK i Europejskim Towarzystwem Chirurgii Kręgosłupa?

W zeszłym roku w Zjeździe PTChK brał udział prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Myślę, że to jest dobry początek ściślejszej współpracy między naszymi towarzystwami, która z pewnością wymaga większej intensywności. Jest to na pewno potrzebne. Jesteśmy członkami tej europejskiej organizacji, ale współpraca na poziomie oficjalnym jest słaba i na pewno wymaga poprawy. Obecnie w dużej mierze opiera się na prywatnych kontaktach.

Terapia bólu, zwłaszcza przewlekłego, obejmuje również leczenie chirurgiczne. Jak chirurg może pomóc osobie z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi układu ruchu?

Ból jest najważniejszym, ale nie jedynym objawem w chorobach kręgosłupa. Ból ostry, jak wskazuje nazwa, po jakimś czasie mija. Problemem jest ból przewlekły. Pacjentów, u których on występuje, możemy podzielić na kilka grup. Do jednej z nich należą osoby starsze, obciążone wielochorobowością w takim stopniu, że anestezjolodzy nie zgadzają się na zastosowanie znieczulenia, choć ci pacjenci mają pełną kwalifikację do leczenia chirurgicznego.

Te osoby muszą uzyskać jakiś sposób leczenia zabiegowego. Dlaczego zabiegowego? Ponieważ inne sposoby, na przykład rehabilitacja albo farmakoterapia, nie są już u nich skuteczne, a w związku z potencjalnymi interakcjami lekowymi, mogą nawet być groźne. Należy więc u nich zastosować leczenie na tyle mało inwazyjne, że nie zagrozi ich życiu i nie będzie wymagało znieczulenia ogólnego, a jedynie miejscowe. Są to najczęściej zabiegi termolezji lub termolezji pulsacyjnej, jeżeli to przypadek patologii w obrębie układu nerwowego. Mogą być również zabiegi kriolezji.

Mamy więc pewną grupę zabiegów, które można wykonać z użyciem igieł, ale nie są to blokady. Przez igły wprowadzana jest elektroda albo sonda, umożliwiające celowane uszkodzenie tych nerwów, które są odpowiedzialne tylko za przewodzenie. Jest to metoda bezpieczna, ponieważ te urządzenia są zaopatrzone w specjalne elektrofizjologiczne czujniki, zabezpieczające pacjenta przed uszkodzeniem struktury nerwowej. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że zabieg wykonuje się pod ciągłą kontrolą radiologiczną. Skutkiem opisanej procedury jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, w dominującej większości o tyle, że chory może normalnie funkcjonować. Metoda ma pewną wadę, a mianowicie charakter czasowy. Ale ustanie bólu, choćby na kilka miesięcy, to ogromna, pozytywna zmiana w życiu pacjenta.

Jaka jeszcze wyróżnia się grupa osób z przewlekłymi bólami w narządzie ruchu?

Druga grupa to są pacjenci, którzy zostali poddani leczeniu chirurgicznemu, ale nadal mają dolegliwości bólowe, mimo że ich przyczyna została teoretycznie usunięta. To pacjenci, których ból został przez organizm zapamiętany, ponieważ z różnych względów zbyt późno usunięto jego przyczynę.

W takich przypadkach możemy wykonywać zabiegi neuromodulacyjne układu nerwowego. Polegają one na wprowadzaniu elektrody w okolice nerwów obwodowych rdzenia kręgowego i stymulowaniu drogi, przez którą przebiega ból w taki sposób, by sygnał bólowy ustał.

Jest jeszcze trzeci rodzaj zabiegów, na pograniczu chirurgii i leczenia przeciwbólowego, a mianowicie cementoplastyka.

Wspomniane procedury mają charakter mało inwazyjny. Jak długo w tych przypadkach trwa proces rekonwalescencji?

Wszystkie wymienione zabiegi to procedury jednodniowe, nieobarczone ryzykiem poważniejszych powikłań, których konsekwencją mogłaby być dłuższa hospitalizacja.

Jak przebiega kwalifikacja do procedur z zakresu chirurgicznego leczenia bólu?

W przypadku zabiegów termolezji musimy być przekonani, że opcje leczenia przyczynowego zostały wyczerpane. Jeżeli nie możemy wyleczyć przyczyny, to stosujemy termolezję pulsacyjną.

W przypadku zabiegów czasowej lub trwałej stymulacji rdzenia kręgowego — w której do kanału kręgowego wprowadzana jest elektroda i pacjent dłużej z nią funkcjonuje — musimy być pewni, że przyczyny dolegliwości zostały usunięte, a chory przeszedł leczenie farmakologiczne zgodnie ze schematami i nie daje ono oczekiwanych efektów. Ponadto ból powinien mieć charakter neuropatyczny.

O KIM MOWA

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Robert Gasik jest specjalistą neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, prezydentem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, członkiem Rady Naukowej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.