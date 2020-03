Lekarze POZ mogą uzyskać dofinansowanie na urządzenia informatyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował 28 lutego zarządzenie dotyczące dofinansowania informatyzacji świadczeń udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zarządzenie prezesa NFZ przewiduje, że placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mogły w 2020 r. składać wnioski na dofinansowanie procesu informatyzacji: na urządzenia informatyczne i oprogramowanie wykorzystywane do przechowywania oraz obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, a także na usługi w tym obszarze.

Zobacz więcej Dofinansowanie na informatyzację placówek POZ ma być udzielane do wyczerpania środków, nie później niż do 21 stycznia 2021 r. iStock

W celu otrzymania dofinansowania lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (uprawniony świadczeniodawca) musi złożyć wniosek do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Ile może wynieść dofinansowanie POZ-ów udzielone na sprzęt i usługi informatyczne?

Zgodnie z zarządzeniem, kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

a) 80 proc. poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza POZ,

b) 80 proc. poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6504 zł powiększone o podatek VAT na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

W przypadku wydatków przekraczających powyższe kwoty dofinansowanie liczone jest od kwoty 6504 zł lub 6 504 zł powiększonej o podatek VAT.

Dofinansowanie ma być udzielane do wyczerpania środków, nie później niż do 21 stycznia 2021 r. Szacowany maksymalny skutek finansowy zarządzenia w 2020 r. to 58,7 mln zł.

Zarządzenie wraz z wnioskami do wypełnienia dostępne jest TUTAJ.