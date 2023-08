Lekarze mają uwagi do projektu nowelizacji ustawy o płacach minimalnych. “Współczynniki są zbyt niskie”

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odniosło się do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o płacach minimalnych. I oceniło: ”współczynniki określone w tym dokumencie są dla lekarzy zbyt niskie“. Co proponuje samorząd lekarski?

NRL uważa, że współczynniki określone w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy o płacach minimalnych, są dla lekarzy zbyt niskie. Fot. Pixabay

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o płacach minimalnych. Chodzi o dokument złożony w Sejmie przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych.

Jakie uwagi zgłasza NRL?

– “Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia wzrost wynagrodzeń lekarzy objętych regulacją opiniowanego projektu, co dotyczy grupy lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji (wzrost współczynnika pracy z dotychczasowych 1,19 do 1,25 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" ) oraz lekarzy odbywających staż podyplomowy (wzrost współczynnika pracy z dotychczasowych 0,95 do 1,09). W projekcie ustawy nie zmienia się natomiast współczynnik pracy przewidziany dla lekarza posiadającego specjalizację (wynosi on 1,45 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)” – czytamy w stanowisku Rady.

W ocenie samorządu współczynniki wynagrodzeń określone w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, są dla lekarzy zbyt niskie.

Co proponują lekarze?

– “Zgodnie z postulatami środowiska lekarskiego, wyrażanymi przez Krajowy Zjazd Lekarzy, minimalne wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta powinno być na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, a lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej” - podano dalej w stanowisku.

Co proponuje NRL? Rada wskazuje, aby w załączniku do ustawy w lp. 1 „Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją” współczynnik pracy wynosił 3,0. W załączniku do ustawy lp. 3 „Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji” współczynnik pracy powinien wynosić 2,0.

