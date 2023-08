Lekarz podjął decyzję o przerwaniu nieskutecznego leczenia onkologicznego – interwencja Rzecznika Praw Pacjenta

Nawet jeśli pacjent wyraża wątpliwości co do skuteczności prowadzonej terapii, to lekarz ma obowiązek działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz przepisami dotyczącymi informowania pacjenta o jego stanie zdrowia. W takiej sytuacji lekarz powinien podjąć próbę wyjaśnienia możliwych konsekwencji zaniechania leczenia - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Choroby onkologiczne niosą ze sobą ogromne cierpienie, dlatego profilaktyka i właściwe leczenie są kluczowe dla zachowania zdrowia. iStock

Do Rzecznika Praw Pacjenta zgłosiła się żona pacjenta, u którego nagle przerwano leczenie onkologiczne, a pacjenta skierowano do opieki hospicyjnej. Z informacji przekazanych Rzecznikowi wynika, że pacjent był w trakcie leczenia, które z sukcesem hamowało rozwój choroby, jednak w niejasnych okolicznościach lekarz prowadzący leczenie odmówił jego kontynuacji i skierował pacjenta do hospicjum domowego.

Interwencja RPP dotycząca przerwania nieskutecznej terapii onkologicznej - jakie są ustalenia?

W trakcie interwencji Rzecznik Praw Pacjenta ustalił, że lekarz podjął taką decyzję po tym, jak stan zdrowia pacjenta się pogorszył, a ten wyraził chęć zrezygnowania z dalszego leczenia. Stanowisko to Rzecznik uznał za mało przekonujące, biorąc pod uwagę fakt, że przerwanie leczenia wywołało silne emocje u pacjenta i jego bliskich.

W analizowanym przypadku stwierdzono, że lekarz odpowiedzialny za leczenie podjął decyzję o przerwaniu terapii bez należytego poinformowania pacjenta o ewentualnych następstwach. Rzecznik Praw Pacjenta niezwłocznie skierował zapytanie do dyrektora placówki medycznej w celu wyjaśnienia tej sytuacji. W efekcie placówka zaproponowała pacjentowi wizytę kontrolną oraz kontynuację leczenia, jeśli pacjent wyrazi taką wolę.

Jakie działania regulują przepisy w sprawie przerywania terapii?

Warto podkreślić, że nawet jeśli pacjent wyraża wątpliwości co do skuteczności prowadzonej terapii, to lekarz ma obowiązek działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz przepisami dotyczącymi informowania pacjenta o jego stanie zdrowia. W takiej sytuacji lekarz powinien podjąć próbę wyjaśnienia możliwych konsekwencji zaniechania leczenia. Pacjent ma prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, diagnozie, proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych, ich potencjalnych skutkach oraz wynikach leczenia i prognozach. Wszystkie te informacje muszą być przekazane w sposób zrozumiały, aby umożliwić pacjentowi świadome zaangażowanie w proces leczenia.

