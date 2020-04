Lekarz do Zbigniewa Ziobry: prokuratorskie działania idą nie w tym kierunku

Bartosz Fiałek, przewodniczący OZZL regionu kujawsko-pomorskiego, sugeruje Zbigniewowi Ziobrze zmianę priorytetów dotyczących wszczynania prokuratorskich śledztw w sprawie walki z koronawirusem. Jego zdaniem przedmiotem dochodzenia powinny być nie działania lekarzy, lecz brak podstawowych środków ochrony indywidualnej w placówkach medycznych.

W liście skierowanym do ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego Bartosz Fiałek zaznaczył, że ze zdziwieniem środowisko lekarzy przyjęło decyzję o wszczynaniu postępowań przeciwko personelowi medycznemu, który nie odpowiedział na wezwania do pracy kierowane przez wojewodów. Zdaniem lekarza - wiele z wezwań było bezpodstawnych, a medycy i pielęgniarki kierowani byli do pracy przy zwalczaniu pandemii koronawirusa nieprawnie.

Zobacz więcej Zbigniew Ziobro chce ścigać niepokornych medyków fot. P.Tracz/ KPRM

"Sugeruję, aby zaprzestał Pan tych działań, gdyż prowadzą one jedynie do utraty kolejnych pracowników ochrony zdrowia, których już obecnie występują w znacznym niedoborze niepozwalającym świadczyć adekwatnych usług zdrowotnych dla Polek i Polaków" - czytamy w liście Bartosza Fiałka do Zbigniewa Ziobry.

W ocenie medyków z OZZL prokuratura powinna również zmienić priorytety, a wszczynane śledztwa powinny dotyczyć nie braku stawiennictwa personelu medycznego w określonych placówkach, ale istotnych niedoborów środków ochrony osobistej dla lekarzy.

Refleksja ministra sprawiedliwości?

Kilka dni temu podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości i jednocześnie prokurator generalny zapowiedział, że wobec niesubordynowanych przedstawicieli personelu medycznego, którzy nie stawiają się na żądanie wojewodów do pracy w wybranych placówkach medycznych, wszczynane będą postępowania prokuratorskie. Wypowiedzi z konferencji oburzyły solidarnie całe środowisko pielęgniarskie oraz lekarskie. Głos w sprawie zabrała Anna Dudzińska, przewodnicząca stołecznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, która zapowiedziała, że żadna ze ściganych pielęgniarek nie zostanie pozostawiona bez pomocy.

Krytyka słów Zbigniewa Ziobry zaowocowała wpisem polityka na jednym z portali społecznościowych. W sobotę rano (18 kwietnia) wyraził on "wdzięczność wszystkim tym, którzy w tym trudnym czasie epidemii nie zapominają o etosie pracy i opiece nad chorymi". Dodał również, że jest pod ogromnym wrażeniem heroicznej postawy pielęgniarek i lekarzy, którzy opiekują się pacjentami. Słowa prokuratora generalnego nie przekonały jednak lekarzy.

"Dziękuję Panie Ministrze za ciepłe słowa. To dla nas bardzo ważne. Robimy co możemy w tych trudnych czasach. Zastanawiam się tylko, kiedy jest Pan autentyczny? Jak wygłasza Pan peany na cześć pracowników ochrony zdrowia, czy jak straszy nas Pan postępowaniami prokuratorskimi?" - wątpił Dominik Lewandowski, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych.