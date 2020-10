Lek. Michał Sutkowski: Najważniejsze dla lekarzy rodzinnych są elastyczne kryteria kierowania na test w kierunku SARS-CoV-2

MZ porozumiało się z lekarzami rodzinnymi i zakaźnikami. Jakie są efekty spotkania w resorcie?

„Docierają do nas różne sygnały, ale przedstawiciele środowiska jednoznacznie potępiają przypadki ograniczenia pacjentom dostępu do opieki POZ na rzecz teleporad. Musimy mieć do siebie zaufanie” – powiedział Adam Niedzielski na konferencji prasowej, na której zaprezentował wyniki rozmów z lekarzami rodzinnymi i chorób zakaźnych. Ich najważniejszym efektem jest to, że to nie tylko lekarz POZ będzie kierował na izolację osobę z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2.