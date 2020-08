Lek. dent. Bartłomiej Karaś: Zabiegi z zakresu endodoncji są coraz powszechniejsze

Z punktu widzenia wiedzy medycznej różnica nie jest tak mocno widoczna, kiedy jednak spojrzymy na kwestię upowszechnienia i dostępności endodoncji, to możemy mówić o prawdziwej rewolucji. Ponadto nasi lekarze oraz firmy produkujące sprzęt medyczny, to cenieni partnerzy na świecie - mówi lek. dent. Bartłomiej Karaś, endodonta, członek m.in. Działu Badawczego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jak podkreśla lek. dent. Bartłomiej Karaś największa rewolucja jeśli chodzi o endodoncję zaszła w upowszechnieniu świadczeń z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób miazgi zęba oraz schorzeń tkanek okołowierzchołkowych.

Wyświetl galerię [1/2] Lek. dent. Bartłomiej Karaś Materiały prasowe

"Z punktu widzenia wiedzy medycznej różnica nie jest tak mocno widoczna, kiedy jednak spojrzymy na kwestię upowszechnienia i dostępności do endodoncji, to możemy mówić o prawdziwej rewolucji. Jeszcze w latach 90-tych XX w. ten dział stomatologii związany był przede wszystkim z ośrodkami naukowymi, a leczenie odbywało się w wybranych klinikach w większych miastach. Dziś do swojej oferty wprowadzić może coraz więcej gabinetów. W ostatniej dekadzie spopularyzowane zostały w Polsce takie urządzenia, jak mikroskopy zabiegowe, ultradźwięki, radiologia cyfrowa, endometry i silniki do narzędzi maszynowych. To pozwoliło uprościć procedury (nie ma potrzeby odwiedzania gabinetu 3-5 razy, ale wystarczy tylko 1-2 razy) i leczyć coraz bardziej skomplikowane przypadki. Dla pacjenta to zmiana jakościowa i szansa na pozostawienie większej liczby własnych zębów. (...) Coraz więcej dentystów w kraju na co dzień wykonuje podstawowe leczenie endodontyczne. To osoby, które regularnie pojawiają się na moich szkoleniach. Zgodnie z ideą promowaną przez Style Italiano Endodontics, aby upowszechniać wiedzę, ważne jest tworzenie takich procedur, które są przewidywalne, powtarzalne i nauczalne. To oznacza korzyści także dla pacjentów, bo dostępność do leczenia kanałowego jest większa, a to oznacza większą szansę na uratowanie chorego zęba" - mówi lek. dent. Bartłomiej Karaś, endodonta, członek Działu Badawczego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Bartłomiej Karaś wysoko ocenia poziom polskiej stomatologii, szczególnie na tle tej europejskiej.

"Polski dentysta ma naprawdę sporą wiedzę. Jako eksperci z różnych dziedzin stomatologii jesteśmy regularnie zapraszani na międzynarodowe konferencje, nasze uniwersytety współpracują z jednostkami badawczymi na całym świecie" - mówi ekspert.

Jak dodaje dzięki skutecznej i atrakcyjnej w formie komunikacji do opinii publicznej coraz częściej przedostają się informacje o sukcesach polskich stomatologów.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jak COVID-19 zmieni polską stomatologię

Stomatologia w dobie COVID-19. Środowisko potrzebuje zrozumienia ze strony pacjentów i dialogu z resortem