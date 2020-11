Lek antydepresyjny może zapobiegać ciężkiemu przebiegowi COVID-19 [BADANIA]

Stosowana w leczeniu depresji fluwoksamina wydaje się zapobiegać ciężkiemu przebiegowi COVID-19, co może zmniejszyć obciążenie lekarzy i szpitali - informuje "Journal of the American Medical Association" (JAMA).

W 2019 roku dr Alban Gaultier i jego były doktorant Dorian A Rosen z University of Virginia School of Medicine (USA) odkryli, że fluwoksamina może zatrzymać śmiertelny stan zapalny (posocznicę), w którym odpowiedź immunologiczna wymyka się spod kontroli. Okazało się, że fluwoksamina zmniejsza produkcję cytokin - białek wpływających na wzrost i aktywność komórek odpornościowych. Uważa się, że potencjalnie śmiertelne "burze cytokin" występują w ciężkich przypadkach COVID-19.

Fluwoksamina może zapobiegać ciężkiemu przebiegowi COVID-19

Opierając się na tym odkryciu, naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą. Fluwoksaminę lub placebo podawano 152 dorosłym pacjentom ambulatoryjnym zakażonym koronawirusem. Po 15 dniach u żadnego z uczestników, który otrzymał fluwoksaminę, nie zauważono pogorszenia stanu klinicznego. Takie pogorszenie nastąpiło natomiast u 6 pacjentów otrzymujących placebo. Spośród tych 6 osób 4 były hospitalizowane przez okres od 4 do 21 dni. Jedną podłączono do respiratora na 10 dni.

„Ponieważ podwyższone poziomy cytokin były powiązane z ciężkim przebiegiem COVID-19, to badanie miało dla nas duży sens" - powiedział Gaultier.

"Nadal nie mamy jasności co do sposobu działania fluwoksaminy przeciwko SARS-CoV-2, ale trwają badania mające na celu znalezienie odpowiedzi” - dodał.

„Jest kilka sposobów, w jakie ten lek może działać, aby pomóc pacjentom z COVID-19, ale uważamy, że najprawdopodobniej może wchodzić w interakcje z receptorem sigma-1 w celu zmniejszenia produkcji cząsteczek zapalnych - powiedziała dr Angela M Reiersen z Washington University. - Wcześniejsze badania wykazały, że fluwoksamina może zmniejszać stan zapalny w zwierzęcych modelach sepsy i może działać podobnie u naszych pacjentów”.

Fluwoksamina a COVID-19: badania nie powinny być traktowane jako miara skuteczności leku

Naukowcy podkreślili, że ich badania miały kilka ograniczeń. Oprócz niewielkich rozmiarów badanie było utrudnione przez inne czynniki, w tym to, że 20 proc. uczestników przestało odpowiadać na ankiety w trakcie 15-dniowego badania. Naukowcy ustalili, że żaden z tych uczestników nie wymagał hospitalizacji ani wizyt na oddziałach ratunkowych, ale nie mogli wykluczyć, że szukali leczenia gdzie indziej.

Z powodu tych ograniczeń autorzy twierdzą, że wyniki badania nie powinny być traktowane jako miara skuteczności fluwoksaminy przeciwko COVID-19, ale jako zachęcający wskaźnik, że lek uzasadnia dalsze badania.

„Jeśli większe badanie kliniczne (III faza) potwierdzi wyniki, fluwoksamina byłaby idealnym sposobem leczenia nowo zdiagnozowanych pacjentów z COVID-19 - powiedział Gaultier.

"Fluwoksamina nie jest lekiem eksperymentalnym, jest tania i bezpieczna i może być dostępna jako pierwsza linia obrony w celu odciążenia szpitali przytłoczonych kryzysem zdrowotnym spowodowanym przez COVID-19” - podkreślił.

Fluwoksamina a COVID-19: planowane są dalsze badania

Chociaż badano niewiele osób, naukowcy twierdzą, że wyniki są istotne statystycznie i że uzasadnione są dalsze badania na większej grupie. Mają się one rozpocząć w ciągu najbliższych kilku tygodni.

„U pacjentów, którzy przyjmowali fluwoksaminę, nie wystąpiły poważne trudności w oddychaniu ani nie wymagali oni hospitalizacji z powodu problemów z czynnością płuc" - powiedział dr Eric J. Lenze z Washington University School of Medicine.

"Większość eksperymentalnych metod leczenia COVID-19 była skierowana do najbardziej chorych pacjentów, ale ważne jest również, aby znaleźć terapie, które zapobiegną pogorszeniu stanu zdrowia, które wymagałoby podawania tlenu albo pobytu w szpitalu. Nasze badanie sugeruje, że fluwoksamina może pomóc wypełnić tę niszę” - dodał.

