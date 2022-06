Leczenie czerniaków i mięsaków: doniesienia z ASCO 2022

Jakie doniesienia dotyczące leczenia czerniaków i mięsaków zostały zaprezentowane podczas tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO)? O omówienie tych najważniejszych poprosiliśmy prof. dr. hab. n. med. Piotra Rutkowskiego, kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

W tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej pierwszy raz od 3 lat można było wziąć udział stacjonarnie, nie tylko wirtualnie. I choć spotkanie miało formułę hybrydową, w McCormick Place w Chicago, gdzie odbyło się sympozjum, zebrało się aż 30 tys. osób z całego świata, wskazał prof. Piotr Rutkowski.

– Podczas kongresu przedstawiono kilka przełomowych badań. Mimo że nie do końca dotyczyły one czerniaków i mięsaków, to myślę, że wiele prac poświęconych tym nowotworom może być interesujących – powiedział onkolog.

Przedstawiono m.in. dalsze wyniki badania dotyczącego leczenia uzupełniającego pembrolizumabem u chorych na czerniaka w stopniu IIB i IIC, jak również dane dotyczące przeżycia z badania PRADO, w którym zastosowano przedoperacyjną immunoterapię w postaci dwóch kursów ipilimumabu w skojarzeniu z niwolumabem u pacjentów z czerniakiem z klinicznymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych (stopień IIIB i IIIC).

