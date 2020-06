Leczenie COVID-19: eksperci sceptyczni ws. skuteczności deksametazonu

Niemieccy eksperci ostrzegają, by nie popadać w euforię w związku z pierwszymi obiecującymi wynikami stosowania deksametazonu w leczeniu COVID-19, gdyż na ostateczną ocenę jego skuteczności trzeba jeszcze poczekać - informuje agencja dpa.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus określił zaprezentowane 16 czerwca przez uniwersytet w Oksfordzie wstępne wyniki leczenia deksametazonem - sterydowym lekiem przeciwzapalnym, stosowanym m.in. w leczeniu reumatyzmu, alergii i chorób skóry - jako "wspaniałą nowinę". Według niego jest to pierwsza znaleziona dotąd terapia pozwalająca na zmniejszenie śmiertelności wśród tych zaatakowanych przez koronawirusa pacjentów, których oddychanie jest sztucznie wspomagane za pomocą respiratora.

Wyniki badań brytyjskich naukowców dotyczące zastosowania deksametazonu u pacjentów zakażonych koronawirusem WHO uznało za "naukowy przełom" w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19. iStock

„Naukowcy udostępnili nam pierwsze informacje na temat wyników badań klinicznych i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach przeprowadzimy pełną analizę danych” - napisał w oświadczeniu szef WHO.

Deksametazon w leczeniu COVID-19 - co ustalili brytyjscy naukowcy

Jak oznajmili autorzy badania RECOVERY na Uniwersytecie Oksfordzkim, terapia deksametazonem wykazała "jasne i znaczące efekty" w zapobieganiu śmierci pacjentów wymagających pomocy w oddychaniu.

Według nich „dzięki tej terapii u pacjentów poddanych sztucznej wentylacji można uniknąć jednej na osiem śmierci". „To duży krok naprzód w poszukiwaniu nowych sposobów leczenia pacjentów z COVID-19” - powiedział prof. Stephen Powis, dyrektor medyczny NHS England, angielskiego oddziału publicznej służby zdrowia. Wyjaśnił, że stosowanie tego leku wskazane jest ze względu na jego silne działanie przeciwzapalne.

W ramach randomizowania badania na dużą skalę, 2104 pacjentów otrzymało lek, zaś 4321 standardową opiekę. Po 28 dniach liczba zgonów wśród pacjentów otrzymujących leki była o 35 proc. niższa wśród osób wymagających respiratora oraz 20 proc. niższa wśród pacjentów wymagających podania tlenu. Lek nie wykazał skuteczności u lżej chorych osób.

O wykorzystaniu deksametazonu w leczeniu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 natychmiast poinformował brytyjski resort zdrowia. "Pracujemy z Narodową Służbą Zdrowia, aby włączyć deksametazon do standardowej terapii przeciwko COVID-19 już od dzisiejszego popołudnia" - stwierdził 16 czerwca brytyjski minister zdrowia Matt Hancock, dodając, że Wielka Brytania ma obecnie dostęp do 200 tys. dawek leku.

Brak informacji o działaniach niepożądanych terapii deksametazonem u chorych z COVID-19

Cytowani przez agencję dpa niemieccy eksperci zwracają uwagę, że odpowiednich danych nie opublikowano jednak jeszcze w żadnym czasopiśmie fachowym, co pozwoliłoby na ich przeanalizowanie przez innych ekspertów.

Ocena skuteczności deksametazonu w leczeniu COVID-19 będzie możliwa dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z oryginalną dokumentacją kliniczną - uważa Maria Vehreschild, która kieruje ośrodkiem chorób zakaźnych kliniki uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Menem.

Zdaniem Vehreschild analiza taka musiałaby dotyczyć również działań niepożądanych. Natomiast pulmonolog Tobias Welte z wyższej szkoły medycznej w Hanowerze zwrócił uwagę na konieczność sprawdzenia, czy zapewniono rzeczywistą porównywalność obu grup pacjentów - tych leczonych deksametazonem i tych, którym go nie podawano. "Dopóki nie zobaczy się pełnego, ocenionego przez niezależnych rzeczoznawców manuskryptu, nie można dokonać osądu wartości tego studium" - zaznaczył.

Rozpatrując całą kwestię, należy uwzględniać i to, że deksametazon hamuje immunologiczną reakcję na koronawirusa, co może prowadzić do spowolnienia jego eliminacji z organizmu - wskazuje Bernd Salzberger, szef działu infekcjologii kliniki uniwersyteckiej w Ratyzbonie i prezes Niemieckiego Towarzystwa Infekcjologicznego.

Według Clemensa Wendtnera, ordynatora oddziału infekcjologii i medycyny tropikalnej monachijskiej miejskiej Kliniki Schwabing, konieczne jest sprawdzenie, w jakim stopniu ponadnormatywna ilość sterydów - w tym deksametazonu - w organizmie zwiększa śmiertelność pacjentów z ciężkimi infekcjami innego rodzaju, czyli tak zwanymi superinfekcjami.

Deksametazon stosowany w Polsce od dłuższego czasu, również w leczeniu objawowym przy COVID-19

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział 17 czerwca, że deksametazon to lek znany w Polsce od dłuższego czasu, stosowany w leczeniu przeciwzapalnym np. schorzeń reumatoidalnych, a ostatnio także objawowym przy leczeniu pacjentów COVID-19.

"Nie jest niczym nowym. Jest produkowany przynajmniej w trzech polskich firmach. Dostępny na rynku. Tani” – podkreślił.

