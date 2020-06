Kto otrzymał granty w XVIII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy

Na XVIII edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy wpłynęło 16 wniosków. Przyznano trzy granty o łącznej kwocie 1 627 560 zł. Fundacja od 19 lat zajmuje się długofalowym wsparciem polskiej nauki.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W przeprowadzonych dotychczas osiemnastu edycjach konkursu wpłynęło 677 projektów prac badawczych.

Wyświetl galerię [1/8] Statuetki dla laureatów XVIII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy materiały prasowe

Granty o łącznej kwocie blisko 23 milionów złotych otrzymało 75 zespołów, reprezentujących zarówno ośrodki akademickie, jak i instytuty naukowe. Realizacja 61 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych.

XVIII edycja konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji

Tematem XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: "Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii".

Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Rada Naukowa Fundacji, na podstawie recenzji i oceny własnej, ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów o łącznej kwocie 1 627 560 zł.

Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się w formule spotkania online. "Po zapoznaniu się z wszystkimi wnioskami mieliśmy bardzo duże trudności z wyborem projektów, dlatego że poziom zaprezentowanych prac był bardzo wysoki. A te wybrane są z najwyższej półki. W związku z tym, bardzo serdecznie gratuluję laureatom konkursu. Jestem przekonany, że wyniki te wniosą bardzo dużo do nauki" - ocenił przewodniczący Rady Naukowej Fundacji prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, przedstawiając wyniki XVIII edycji konkursu.

Laureaci XVIII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy

Prof. Piotr Dzięgiel, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, UM we Wrocławiu.

Tytuł projektu: „Znaczenie białka SATB1 jako nowego celu w immunoterapii raka gruczołu piersiowego z wykorzystaniem adoptywnego transferu limfocytów T”.

Wartość grantu: 592 080 zł

Prof. Dzięgiel podkreśla, że uzyskane wyniki mogą przyczynić się do rozwoju nowych metod immunoterapii raka piersi, łatwych do zastosowania i relatywnie niedrogich.

Dr Małgorzata Opydo-Chanek, Zakład Hematologii Eksperymentalnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ w Krakowie.

Tytuł projektu: „Poszukiwanie nowej strategii uwrażliwienia komórek ostrej białaczki szpikowej na przeciwciała monoklonalne - ocena skuteczności działania mimetyków BH3, będących inhibitorami anty-apoptotycznych białek z rodziny Bcl-2”.

Wartość grantu: 496 200 zł

Dr Opydo-Chanek wierzy, że uzyskane wyniki będą podstawą do prowadzenia dalszych badań w obszarze immunoterapii i terapii celowanej, a co istotne, będą stanowić ważny krok dla rozwoju nowych, potencjalnych strategii terapeutycznych.

Prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Tytuł projektu: „Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji”.

Wartość grantu: 539 280 zł

Celem projektu prof. Rodziewicz-Motowidło jest znalezienie nowych immunomodulatorów blokujących tworzenie kompleksu PD-1/PD-L1, mających mniej skutków ubocznych, tańszych w produkcji, a co za tym idzie - powszechnie dostępnych dla pacjentów onkologicznych.

Naukowa Fundacja Polpharmy od 19 lat wspiera polską naukę

Naukowa Fundacja Polpharmy od 19 zajmuje się długofalowym wsparciem polskiej nauki. Tworzy utalentowanym badaczom warunki do realizacji nowatorskich, odważnych i wizjonerskich projektów.

"Jestem pewien, że w dobie epidemii to naukowcy mają do odegrania ważną rolę. Właśnie teraz niezwykle istotne jest, by wspierać innowacyjne odkrycia i inwestować w nowe dziedziny nauki. To one są realną szansą na opracowanie skutecznej kuracji wielu chorób do tej pory uważanych za nieuleczalne" - powiedział Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA.

Na zakończenie spotkania członek Rady Naukowej Fundacji prof. Piotr Kuna z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w rozmowie z dziennikarką Karoliną Głowacką, zaprezentował temat XIX edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji - "Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy".

Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

Relacja z uroczystości dostępna jest również na stronie www.polpharma.pl/uroczystosc2020.

Patronem medialnym wydarzenia jest "Puls Medycyny".