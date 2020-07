Krzysztof Kopeć: Proponujemy wyłączenie z projektu ustawy o Funduszu Medycznym regulacji dotyczącej refundacji leków

Radykalny wzrost produkcji leków w Polsce gwarantuje dziś jedynie refundacyjny tryb rozwojowy - uważa Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Krajowi wytwórcy postulują, by do projektu tworzącego Fundusz Medyczny włączyć refundacyjny tryb rozwojowy (RTR). To mechanizm premiujący tych producentów, którzy wytwarzają leki w Polsce i dla których Polska nie jest jedynie rynkiem zbytu. Jeśli Fundusz Medyczny będzie kolejnym mechanizmem zwiększającym nakłady na terapie lekowe, należy ocenić tę koncepcję zdecydowanie pozytywnie. Jednocześnie uważamy, że wzrost nakładów państwa na leki należy powiązać z mechanizmami wzmacniającymi ich produkcję w Polsce. Radykalny wzrost produkcji w Polsce gwarantuje zaś, w naszym przekonaniu, dziś jedynie RTR — w proponowanej przez nas, łatwej do szybkiego wprowadzenia i bezkosztowej z punktu widzenia budżetu państwa, formule.

Zobacz więcej Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Jednocześnie PZPPF przekazał panu prezydentowi uwagi do obecnego kształtu projektu regulacji wprowadzających Fundusz Medyczny. Podkreślamy w nich m.in., że zmiany dotyczące prowadzenia negocjacji i wzmocnienia roli Komisji Ekonomicznej w żaden sposób nie są związane z funkcjonowaniem Funduszu Medycznego, uniemożliwiają ministrowi zdrowia prowadzenie polityki lekowej, za którą ponosi odpowiedzialność i, co najistotniejsze, mogą doprowadzić do braku leków w Polsce. W rządowym „Sprawozdaniu z wykonania ustawy o refundacji” z 2017 r. jasno zostało wskazane, że funkcjonowanie Komisji Ekonomicznej nie jest pozbawione wad.

PZPPF postuluje więc wyłączenie z tej cennej inicjatywy ustawodawczej pana prezydenta zapisów regulujących refundację leków, tak aby procedowanie ustawy przebiegło sprawnie. Wierzymy, że pan prezydent oraz rząd Rzeczypospolitej podejmą transparentną, merytoryczną dyskusję na temat ostatecznego kształtu Funduszu Medycznego oraz wdrożenia refundacyjnego trybu rozwojowego. Jesteśmy na nią otwarci i gotowi.

