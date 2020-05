Kręta droga denerwacji nerek

Wyniki pierwszych zabiegów denerwacji nerek, opublikowane w 2009 r.1, wzbudziły entuzjazm wśród lekarzy i chorych. Kolejne nadzieje rozbudziło wieloośrodkowe badanie randomizowane HTN-2, porównujące wyniki leczenia chorych na oporne NT za pomocą przezskórnej denerwacji nerek i farmakologicznie2. Wydawało się, że znaleźliśmy dość prostą terapię, pozwalającą na pozbycie się podwyższonego ciśnienia krwi i co więcej — odstawienie lub przynajmniej znaczącą redukcję męczącego, wielotabletkowego leczenia farmakologicznego. Jednak następne, większe badanie HTN-3 z zastosowaniem leczenia pozorowanego (sham treatment) zburzyło tę piękną układankę — nie pokazano żadnej istotnej różnicy między denerwacją a leczeniem farmakologicznym3.

Ten niespodziewany wynik nie zahamował na szczęście postępu dalszych badań, chociaż z pewnością doprowadził do upadku wielu firm inwestujących w tę metodę leczenia NT. Kolejne badania rejestrowe i randomizowane, w tym z Polski, udowodniły, że denerwacja nerek daje lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego niż leczenie farmakologiczne w starannie wybranych grupach chorych4.

W ostatnich latach pojawiła się także nowa koncepcja zastosowania DN nie tylko u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym, lecz także u tych ze świeżo rozpoznaną chorobą, jeszcze nieleczonych farmakologicznie lub u których można bezpiecznie odstawić leki. Właśnie takim pacjentom było dedykowane wieloośrodkowe, randomizowane badanie SPYRAL HTN OFF MED5, którego wyniki niedawno opublikowano.

Udowodniono, że stosując leczenie pozorowane za pomocą nowego, wieloelektrodowego cewnika w grupie 331 pacjentów denerwacja nerek skuteczniej obniża skurczowe ciśnienie tętnicze w pomiarach gabinetowych i w ABPM po 3 miesiącach obserwacji w stosunku do grupy nieleczonej. Tak więc mamy kolejny, trzeci zwrot akcji na krętej, trwającej już 11 lat drodze DN. Czy ostatni? Obserwacja w tym badaniu jest zaplanowana na 36 miesięcy, przy czym po 3 miesiącach pacjenci wrócili ze względów bezpieczeństwa do leczenia farmakologicznego. Ponadto trwają lub są zaplanowane badania zaadresowane do tradycyjnej grupy pacjentów, tych z opornym NT. Dwie rzeczy wydają się (prawie) pewne — DN przetrwała okres „burzy i naporu”, a śledzenie dalszych losów zabiegowego leczenia NT będzie bardzo interesujące i emocjonujące.

Badania nad denerwacją nerek w Polsce

2009 - Badanie Symplicity HTN-1

Instytut Kardiologii w Krakowie, prof. Jerzy Sadowski i zespół

Chorzy z opornym NT — istotne obniżenie RR

2010 - Badanie Symplicity HTN-2

Instytut Kardiologii w Warszawie,prof. Adam Witkowski, prof. Andrzej Januszewicz i zespół

Chorzy z opornym NT — istotnie obniżenie RR — badanie z randomizacją

2016 - Polski rejestr — RDN-POL Registry

Koordynacja: dr hab. n. med. Jacek Kądziela, Instytut Kardiologii Ośrodki: Warszawa, Poznań, Kraków, Ustroń, Zabrze, Gdańsk, Katowice, Zamość

Chorzy z opornym NT — istotnie obniżenie RR

2018 - Badanie z randomizacją II fazy — obturacyjny bezdech senny

Główni badacze: prof. Aleksander Prejbisz i dr Ewa Warchoł--Celińska, Instytut Kardiologii

Chorzy z opornym NT i OBS — istotnie obniżenie RR i korzystny wpływ na OBS