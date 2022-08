Już co trzeci test covidowy dodatni. Kraska: jesienią nie będzie obostrzeń, a raczej zalecenia

Dane na wczorajszy wieczór wskazują, że 274 tys. Polaków zapisało się na drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19. Uprawnionych jest 4,6 milionów osób. Nie jest to jakaś oszałamiająca liczba – mówił dziś (27 lipca) w „Sygnałach dnia” PR1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W środę (27 lipca) rusza akcja SMS zachęcająca osoby 60+ do szczepień przeciw Covid-19. Fot. iStock

Jak podkreślił wiceminister Waldemar Kraska, wszystkie badania pokazują, że druga dawka przypominająca dla grupy osób w wieku powyżej 60 lat przynosi bardzo dobre efekty.

Szczepienia przeciw Covid-19 na razie tylko dla osób 60+ Rusza akcja SMS

Kraska zapowiedział, że dziś rusza akcja SMS zachęcająca seniorów do szczepień przeciw Covid-19. Start akcji potwierdził również na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

O poranku rozpoczęliśmy wysyłkę ponad 4,3 mln smsów do osób, które mogą skorzystać z 4 dawki szczepionki przeciw COVID-19. Smsy zachęcające do drugiego boostera otrzymają osoby 60+ oraz 12+ z obniżoną odpornością. Na 4 dawkę zapisało się już 300 tys. osób — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) July 27, 2022

Jak wynika z najnowszych danych dotyczących umieralności w Polsce, 93% zgonów to ludzie powyżej 60 roku życia. - Dlatego szczepienie skierowaliśmy teraz właśnie do tej grupy osób. Zachęcamy bardzo te osoby, żeby się zaszczepiły – mówił wiceminister zdrowia.

Jednocześnie dodał, że na tę chwilę nie ma rekomendacji do szczepienia młodszych osób, ale nie jest wykluczone, że się pojawią. - Opieramy się na badaniach ekspertów. W tej chwili nie ma takich światowych rekomendacji - dodał.

Kolejny wzrost zakażonych koronawirusem i hospitalizowanych z powodu Covid-19

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w środę, 27 lipca, mamy 3721 przypadków zachorowań na covid-19. To wzrost o 30 proc. tydzień do tygodnia. Wcześniej było to aż 60 proc.

- Mam nadzieję, że sytuacja się unormuje. Niestety wzrosła liczba osób hospitalizowanych i jest to 1884 osoby – poinformował wiceminister zdrowia. - Poprzednio było to 1500 osób, więc wzrost jest spory, ale lekarze podkreślają, że w tej chwili stan kliniczny pacjentów jest już zupełnie inny. W tej chwili pacjenci mają kilkanaście procent zajętości płuc. W poprzednich falach było to około 50 procent – dodał Kraska.

– Naprawdę niepokojące jest to, że jednak jedna trzecia wszystkich testów, które wykonujemy to są testy dodatnie, czyli 33 proc. osób, które wykonują teraz testy to są osoby dodatnie, czyli zakażone. Mam nadzieje, że ta sytuacja się unormuje - mówił.

Zaznaczył, że spada współczynnik r, “czyli ten współczynnik wyprzedzający reprodukcji wirusa”. - W tej chwili wynosi 1,3, a był prawie 1,5 dla całego kraju. Widać, że on zaczyna powolutku spadać - powiedział Kraska.

Jesienią “raczej zalecenia niż obostrzenia”

Wiceminister zdrowia przyznał również, że jesienią, kiedy zachorowań będzie więcej niż teraz, rząd nie planuje powrotu do obostrzeń. - Myślę, że będziemy wprowadzać raczej zalecenia niż obostrzenia – powiedział Waldemar Kraska.

Dr Sutkowski o “dramatycznie niskim” poziomie wyszczepienia osób 80+