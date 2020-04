Korzyści ze zmiany stylu życia i diety u kobiet

Udar mózgu jest pierwszą przyczyną niepełnosprawności w USA. W ostatnim czasie częstość jego występowania się zmniejszyła, nadal jednak jest wyższa u kobiet. Warto zauważyć, że kobiety po przebytym udarze mózgu cechuje gorsza sprawność fizyczna i niższa jakość życia w porównaniu do mężczyzn.

Pierwszy udar mózgu u kobiet występuje średnio w 75. roku życia. Czy modyfikacja stylu życia i/lub wdrożenie odpowiedniej diety w średnim wieku może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania udaru mózgu u kobiet? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć autorzy analizy Nurses’ Health Study (NHS). Celem badania była ocena związku między wdrożeniem modyfikacji stylu życia i stosowaniem się do zasad zdrowej diety a częstością wystąpienia udaru mózgu (całkowita liczba udarów, liczba udarów niedokrwiennych i krwotocznych).

Zobacz więcej Rycina: Wpływ zastosowania modyfikacji stylu życia lub modyfikacji dietetycznej na częstość udarów mózgu u kobiet.

W 1986 r. do badania włączono 59 727 kobiet w średnim wieku 52 lat. Średni wskaźnik masy ciała wynosił 24,5 kg/m2, 95 proc. stanowiły przedstawicielki rasy białej, 21 proc. kobiet paliło papierosy w czasie rozpoczęcia badania. W czasie włączenia do badania oszacowano za pomocą modelu ryzyko wystąpienia udaru mózgu w ciągu 26 lat, bez żadnej interwencji na 4,7 proc. W ciągu obserwacji wystąpiło 2349 udarów mózgu, w tym 1251 niedokrwiennych, 351 krwotocznych, a 747 o nieustalonej etiologii. Następnie badacze ocenili hipotetyczne obniżenie częstości udaru mózgu w wyniku: modyfikacji stylu życia (zaprzestanie palenia, aktywność fizyczna co najmniej 30 min/dobę, zmniejszenie BMI o 5 proc., jeśli BMI >25 kg/m2); modyfikacji diety (spożywanie co najmniej: 3 porcji ryb/tydz., 1 porcji orzechów na dobę, 2 porcji produktów pełnozbożowych/dzień, 5 porcji owoców/warzyw na dobę, ≤3 porcje nieprzetworzonego czerwonego mięsa na dobę, 0 porcji przetworzonego czerwonego mięsa na dobę oraz spożycie alkoholu 5-15 g na dobę). Wykazano, że sama modyfikacja stylu życia, bez interwencji dietetycznej, może przyczynić się do zmniejszenia całkowitej liczby udarów mózgu o 25,5 proc. i udarów niedokrwiennych o 36 proc. (rycina). Nie stwierdzono wpływu modyfikacji stylu życia na liczbę udarów krwotocznych. Z kolei modyfikacja diety może doprowadzić do zmniejszenia całkowitej liczby udarów mózgu o 23,4 proc., udarów niedokrwiennych o 20 proc. i udarów krwotocznych o 28,6 proc. (rycina). Wyniki tego badania potwierdzają, że zaprzestanie palenia, zwiększenie aktywności fizycznej, redukcja masy ciała oraz modyfikacja diety, w tym zwiększenie ilości spożywania orzechów, ryb oraz zmniejszenie spożycia czerwonego mięsa mogą zredukować ryzyko wystąpienia udaru mózgu u kobiet w średnim wieku. Nie należy zatem zwlekać z szeroko pojętą modyfikacją stylu życia. Wprowadzenie nawet niewielkich zmian może zmniejszyć ryzyko udaru mózgu oraz przesunąć jego wystąpienie o kilka lat. Opracowano na podstawie:

Jain P. i wsp.: Hypothetical Lifestyle Strategies in Middle-Aged Women and the Long-Term Risk of Stroke. Stroke 2020.

Źródło: Puls Medycyny Podpis: dr hab. n. med. prof. nadzw. Aleksander Prejbisz; dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski; prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

