W rzymskim szpitalu zakaźnym Spallanzani rozpoczynają się testy włoskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Wybrano do nich 90 ochotników z 7 tysięcy, którzy wyrazili gotowość udziału w eksperymencie. Otrzymają za to po 700 euro.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Projekt stworzenia włoskiej szczepionki przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 sfinansowały władze stołecznego regionu Lacjum wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Jego autorzy chcą, aby szczepionka była gotowa wiosną 2021 r.

Zobacz więcej iStock

Koronawirus we Włoszech. Rusza testowanie na ochotnikach szczepionki przeciwko SARS-CoV-2

"Pierwsza faza badań ma na celu ocenę bezpieczeństwa i immunogenności szczepionki przeciwko SARS-CoV-2" - podkreśliła w nocie włoska Agencja Leków (Aifa).

Wyjaśniła, że do testów po wstępnych kontrolach wybrano 45 zdrowych osób w wieku od 18 do 55 lat oraz tyle samo w grupie wiekowej 65-85 lat. Pierwszą grupą, która otrzyma dawkę szczepionki, są mężczyźni w wieku od 31 do 46 lat.

Jeżeli nie stwierdzi się u nich niekorzystnych reakcji, przetestowana zostanie następna grupa, której zostanie podana większa dawka preparatu.

Pierwsza eksperymentalna faza potrwa 8-10 tygodni. Na późną jesień 2020 r. planowana jest faza druga i trzecia.

"Jeśli wszystko pójdzie dobrze, na wiosnę [2021 r. - przyp. red.] będziemy mieli szczepionkę przeciwko COVID-19" - zapewnił jeden z dyrektorów szpitala w Wiecznym Mieście Francesco Vaia.

Jego zdaniem szczepionka ta nie powinna być obowiązkowa.

"To my będziemy musieli przekonać obywateli do jej działania" - dodał.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Koronawirus w Chinach. Władze stosują u ludzi eksperymentalne szczepionki przeciw SARS-CoV-2

W Niemczech szczepienia przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 mogą się rozpocząć na początku 2021 roku