Eksperci wydali zalecenia dla pacjentów z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa, którzy pozostają w domowej kwarantannie. Szczegółowo wyjaśniają, jakie środki ostrożności powinna zachować osoba z SARS-CoV-2, aby nie narażać innych domowników na zakażenie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban oraz Główny Inspektor Sanitarny dr n. med. Jarosław Pinkas wydali zalecenia dla pacjentów z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.

Zobacz więcej Koronawirus SARS-CoV-2: zalecenia dla zakażonych pozostających w izolacji domowej. iStock

Eksperci wyjaśniają, że celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Kwarantanna domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów COVID-19 lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby, np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie.

Autorzy zaleceń podkreślają, że w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać:

uporczywa gorączka powyżej 39 stopni,

duszność,

bóle w klatce piersiowej,

krwawienia z nosa,

wybroczyny na skórze.

Koronawirus SARS-CoV-2: zalecenia dla pacjentów przebywających w domowej kwarantannie

Eksperci bardzo szczegółowo wyjaśniają zasady, które obowiązują pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2 podczas izolacji domowej.

Przede wszystkim powinien dwa razy dziennie wykonywać pomiar temperatury ciała, przyjmować co najmniej 1,5 litra płynów dziennie i zjadać 3-4 lekkostrawne posiłki.

Poza tym powinien przez całą dobę przebywać w jednym pokoju, w którym nie przebywają inni domownicy. Ci ostatni nie powinni zbliżać się do osoby zakażonej bliżej niż na 2 metry. Osoba wchodząca do pokoju, w którym przebywa zakażony, powinna mieć założoną maseczkę na usta i nos. Może to być maseczka chirurgiczna, samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik. Najlepiej, aby kontakt zakażonego z innymi osobami odbywał się przez telefon czy komputer.

Poza tym osoba z SARS-CoV-2 nie powinna:

mieć kontaktu ze zwierzętami domowymi (mogą przenieść wirusa na osoby zdrowe na sierści, której dotyka nosiciel koronawirusa SARS-CoV-2),

wynosić rzeczy z pokoju, z którego korzysta,

wchodzić do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli ktoś w nich przebywa,

korzystać z wentylatorów, klimatyzacji, oczyszczaczy powietrza,

W dalszej części eksperci radzą, jak sprzątać w mieszkaniu, w którym izolowany jest jeden lub dwoje chorych, a reszta domowników jest zdrowa.

Koronawirus SARS-CoV-2: kwarantannie podlegają wszyscy domownicy

Autory zaleceń podkreślają także, że wszyscy domownicy podlegają kwarantannie przez cały okres izolacji oraz 14 dni od dnia uznania osoby zakażonej za zdrową. Zgodnie z zaleceniami osoby te:

nie mogą opuszczać domu, robić zakupów,

poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami,

powinny poprosić telefonicznie/ mailowo (rodzinę, przyjaciół, lub MOPS) o pomoc. Osoba dostarczającą potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami domu/mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio z zakażonym.

Pełna treść zaleceń znajduje się na stronie www.gis.gov.pl

Źródło: GIS

PRZECZYTAJ TAKŻE: NFZ: eWUŚ poinformuje lekarza, czy pacjent nie podlega kwarantannie

Łukasz Szumowski: Możliwe wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną