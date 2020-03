Koronawirus SARS-CoV-2: W USA ok. 40 proc. hospitalizowanych to osoby między 20. a 54. rokiem życia

Z danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób wynika, że w USA prawie 40 proc. pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, czyli choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, stanowią osoby w wieku od 20 do 54 lat.

18 marca 2020 r. amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) wydało raport dotyczący zachorowalności na COVID-19 w USA. Zebrano w nim informacje dotyczące blisko 2,5 tys. przypadków zachorowań w okresie od 12 lutego do 15 marca 2020 r. W raporcie nie uwzględniono chorych przybyłych do Stanów Zjednoczonych z Chin i Japonii (w tym obywateli USA ze statków wycieczkowych).

COVID-19: w USA ok. 40 proc. hospitalizowanych ma od 20 do 54 lat

W raporcie analizą objęto 2449 chorych (wg danych WHO z 19 marca w Stanach Zjednoczonych jest już 7087 potwierdzonych zakażeń i 100 zgonów):

6 proc. z nich miało 85 lat lub więcej,

25 proc. było w wieku od 65 do 84 lat,

18 proc. było w przedziale wiekowym 55–64 lata,

18 proc. miało 45–54 lata,

29 proc. miało od 20 do 44 lat,

tylko 5 proc. przypadków zachorowań na COVID-19 odnotowano u osób w przedziale wiekowym 0-19 lat.

Spośród wszystkich badanych pacjentów 508 (12 proc.) było hospitalizowanych:

9 proc. miało 85 lat lub więcej,

26 proc. było w wieku 65–84 lat,

17 proc. miało od 55 do 64 lat,

18 proc. było w przedziale wiekowym 45–54 lata,

20 proc. miało od 20 do 40 lat,

mniej niż 1 proc. hospitalizacji dotyczył osób poniżej 19. roku życia.

Z raportu wynika więc, że 38 proc. pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 stanowią osoby między 20. a 54. rokiem życia.

Koronawirus SARS-CoV-2 w USA: najwięcej interwencji na OIOM-ie i zgonów wśród osób starszych

Spośród 121 pacjentów z COVID-19 przyjętych na OIOM:

największy odsetek (46 proc.) stanowiły osoby między 65. a 84. rokiem życia,

osoby w wieku 45–64 lat stanowiły 36 proc. wszystkich pacjentów z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii,

chorzy między 20. a 44. rokiem życia - 12 proc.,

pacjenci w wieku 85 lat i więcej - 7 proc.

W tym przypadku nie zgłoszono przyjęć na OIOM osób w wieku ≤19 lat.

Wśród zmarłych z powodu COVID:

największy odsetek również stanowili pacjenci w wieku 65-84 lat (46 proc.),

nieco mniej przypadków śmiertelnych (34 proc.) zarejestrowano wśród osób w wieku ≥85 lat,

wśród osób między 20. a 64. rokiem życia odsetek zgonów wynosił 20 proc.

Nie odnotowano żadnego przypadku śmiertelnego z powodu COVID-19 u osób poniżej 19. roku życia.

Eksperci: na ciężki przebieg COVID-19 są narażone także osoby młode

Eksperci w komentarzu do wyników badania zwrócili uwagę, że ciężki przebieg COVID-19, prowadzący do hospitalizacji - w tym interwencji na OIOM-ie, a nawet zgonu - może wystąpić u dorosłych w każdym wieku. Teza ta stoi w sprzeczności z dotychczasowymi doniesieniami naukowymi, z których wynika, że na ciężką postać choroby najbardziej narażone są osoby starsze. Badacze zauważają także, że osoby, które mają 19 lat i mniej, wydają się łagodnie przechodzić chorobę.

Jednocześnie autorzy raportu zaznaczają, że ustalenia w nim zawarte podlegają kilku ograniczeniom. W badaniu nie uwzględniano czynników ryzyka, w tym chorób przewlekłych, które mogą zwiększać ryzyko powikłań i ciężkiej postaci COVID-19. Wskazują także na ograniczoną dostępność do testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Źródło: Centers for Disease Control and Prevention

