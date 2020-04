Zmarł fizjoterapeuta zakażony koronawirusem SARS-CoV-2

Zmarł zakażony koronawirusem fizjoterapeuta z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Informację o śmierci 46-letniego mężczyzny potwierdził 16 kwietnia zarząd placówki.

Od dwóch tygodni mężczyzna był pod opieką lekarzy z innego radomskiego szpitala, znajdującego się przy ul. Tochtermana. Został tam przyjęty z objawami zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2: przede wszystkim dokuczliwym, duszącym kaszlem.

Koronawirus SARS-CoV-2: zmarł zakażony fizjoterapeuta

Z kolejnymi dniami stan fizjoterapeuty się pogarszał. Tydzień temu mężczyzna miał na tyle poważne problemy z oddychaniem, że podjęto decyzję o przeniesieniu go z oddziału wewnętrznego na oddział intensywnej terapii, gdzie podłączono go do respiratora i wprowadzono w śpiączkę farmakologiczną. Jednak jego stan gwałtownie się pogorszył. Mężczyzna zmarł w nocy z 15 na 16 kwietnia 2020 r.

Koronawirus SARS-CoV-2: zmarły fizjoterapeuta zaraził się w pracy w szpitalu

Mężczyzna zaraził się koronawirusem w pracy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Placówka ta stanowi największe obecnie ognisko SARS-CoV-2 w Polsce. Od początku epidemii w szpitalu tym potwierdzono 212 przypadków zakażenia koronawirusem, zarówno wśród personelu, jak i chorych z oddziałów: chorób wewnętrznych, neurologicznego, rehabilitacji, onkologicznego i chirurgicznego.

