Koronawirus SARS-CoV-2 nie zastopował leczenia onkologicznego [WIDEO]

Leczenie SMA – nusinersen jest skuteczny także u nastolatków i dorosłych

Nusinersen jest pierwszym na świecie lekiem zatwierdzonym do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni we wszystkich postaciach, u pacjentów w każdym wieku. Mimo że wcześniejsze badania kliniczne wykazały poprawę funkcji ruchowych u niemowląt i dzieci leczonych tym lekiem, to takie dane w odniesieniu do nastolatków i osób dorosłych były ograniczone. Pierwsze przeprowadzone największe badania obserwacyjne u dorosłych wskazują jednak, że nusinersen jest skuteczny także u tej grupy chorych - podkreślili eksperci podczas wirtualnego briefingu prasowego "Efekty leczenia osób dorosłych z SMA - wyniki najnowszych badań".