Koronawirus SARS-CoV-2: leki na HIV są nieskuteczne w ciężkich przypadkach COVID-19 [BADANIA]

Kombinacja dwóch leków przeciwwirusowych używanych w terapii HIV, z którą wiązano nadzieje w związku z pandemią COVID-19, okazała się nieskuteczna w ciężkich przypadkach tej choroby - takie są wnioski z badania, którego wyniki opublikowano 18 marca w piśmie "New England Journal of Medicine".

Obecnie nie ma konkretnego leku, który byłby skuteczny w leczeniu COVID-19, czyli choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jednak z obserwacji naukowców wynika, że pomocne w terapii mogą być już dostępne leki. Do tej grupy zalicza się m.in. chlorochinę czy kombinację leków przeciwretrowirusowych stosowanych w terapii zakażeń wirusem HIV. Wyniki badania opublikowane w NEJM wskazują, że te ostatnie leki są nieskuteczne w ciężkich przypadkach COVID-19.

COVID-19: leki na HIV są nieskuteczne w ciężkim przebiegu choroby

Do takich wniosków doszli badacze z chińskiego Państwowego Ośrodka Badań nad Chorobami Układu Oddechowego. Próbę przeprowadzono w szpitalu Jin Yin-Tan w Wuhanie, pierwotnym ognisku pandemii COVID-19. 99 pacjentów z poważnym zapaleniem płuc, wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2, przyjmowało doustnie kombinację lopinawiru i rytonawiru (Kaletra), a 100 innych było pod standardową opieką.

"Wśród hospitalizowanych dorosłych pacjentów z ciężkim COVID-19 nie zaobserwowano korzyści z leczenia lopinawirem-rytonawirem w porównaniu ze standardową opieką. Dalsze próby na pacjentach z ciężką chorobą mogą pomóc potwierdzić lub wykluczyć korzyści ze stosowania tej kombinacji leków w terapii COVID-19" - napisano we wnioskach z badania.

W 28. dniu badania odsetek zgonów był wprawdzie nieco wyższy w grupie pacjentów będących pod standardową opiekę, ale różnicę uznano za nieistotną statystycznie. Zaobserwowano również skrócenie mediany czasu potrzebnego do wyzdrowienia w grupie przyjmującej Kaletrę - z 16 do 15 dni - co oceniono jako wynik "istotny, choć skromny".

COVID-19: leki na HIV wywoływały więcej skutków ubocznych

Odnotowano również, że kombinacja lopinawiru i rytonawiru wywoływała więcej skutków ubocznych dotyczących układu pokarmowego. Z ich powodu leczenie przerwano przedwcześnie u 13,8 proc. pacjentów.

Poważne skutki uboczne częściej występowały jednak w grupie pacjentów będących pod standardową opieką – napisali badacze.

Kombinacji leków na HIV nie porównano jednak z placebo, co jest złotym standardem w badaniach nad skutecznością terapii.

