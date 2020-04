Koronawirus SARS-CoV-2: Do końca epidemii w Europie jeszcze daleka droga

Do końca epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 jeszcze daleka droga, a postępy łatwo zniweczyć - powiedział Hans Kluge, dyrektor WHO w Europie. W związku z tym przestrzegł przed "opuszczaniem gardy" w walce z COVID-19. Dodał też, że kluczem do pokonania epidemii są masowe testy.

W niektórych państwach europejskich trendy spadku liczby nowych infekcji koronawirusem są obiecujące. Jednak w innych krajach Europy zachorowań wciąż przybywa w szybkim tempie - zaznaczył Hans Kluge, dyrektor WHO w Europie. Dlatego państwa Starego Kontynentu mają przed sobą jeszcze długą drogę, zanim sytuacja będzie opanowana - podkreślił.

Koronawirus SARS-CoV-2: niektóre państwa zamierzają znieść restrykcje

W drugim tygodniu kwietnia klika państw europejskich zamierza znieść restrykcje wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. Tak ma być m.in. w Austrii, Danii i Czechach. Minister zdrowia tego ostatniego kraju, Adam Vojtiech, oświadczył, że w Czechach udało się powstrzymać niekontrolowane rozprzestrzenianie się koronawirusa, a kraj może zacząć przygotowywać się na powrót do normalnego funkcjonowania.

"Jak dotąd Republika Czeska zapobiegła najgorszemu" - ocenił Vojtiech i podkreślił, że wskazują na to dane statystyczne. Według niego pod koniec kwietnia można spodziewać się 10600 chorych. Wcześniej przypuszczano, że będzie ich ok. 14200. Zdaniem Adama Vojtiecha Czechy są w lepszej sytuacji niż Hiszpania, Włochy, USA lub Wielka Brytania. Zaznaczył, że nie doszło do przeciążenia szpitali i w dalszym ciągu dysponują one wolnymi miejscami dla pacjentów chorych na COVID-19.

Z kolei szef czeskiego Instytutu Informacji i Statystyki Zdrowia Ladislav Duszek zwrócił uwagę na spadającą wartość współczynnika reprodukcji wirusa, który pokazuje, ile osób średnio zakaża jeden chory. Aktualnie wskaźnik ten wynosi niewiele ponad jeden, co nie oznacza powstrzymania choroby, ale pokazuje, że rozszerza się ona w sposób kontrolowany - wytłumaczył specjalista.

Koronawirus SARS-CoV-2: ograniczenia należy znosić stopniowo

Ekspert WHO Bruce Aylward zaapelował, by państwa, które decydują się na znoszenie wprowadzonych restrykcji, robiły to powoli i stopniowo. Jako wzór podał Chiny i Singapur.



"Każdy kraj musi sam zdecydować, jak chce do tego podejść. Ale żadne państwo nie jest w stanie samo pokonać tej pandemii" - powiedział Aylward, wzywając do skoordynowania działań.



Przedstawiciele WHO zarekomendowali państwom mieszane podejście wprowadzenia ograniczeń kontaktów oraz prowadzenia testów. Jednak Hans Kluge stwierdził, że kluczowe będą nie restrykcje, lecz masowy program testów i śledzenia kontaktów, który pozwoli zidentyfikować zakażonych i odizolować ich od reszty społeczeństwa. Kluge stwierdził, że tylko w ten sposób można nie tylko "spłaszczyć krzywą" epidemii, lecz ją obciąć.

