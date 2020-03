Koronawirus SARS-CoV-2. Co z osobami w kryzysie bezdomności?

"W obecnej sytuacji nie można zapomnieć o osobach, które ze względu na swoją sytuację życiową nie mogą zastosować się do wszelkich przedstawianych zaleceń, co powoduje, że stają się grupą zwiększonego ryzyka zarażenia" - zwraca uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka i apeluje do władz o zapewnienie rozwiązań w zakresie pomocy dla osób w kryzysie bezdomności.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia większość pracodawców zdecydowała się umożliwić swoim pracownikom pracę zdalną, szpitale ograniczają lub wstrzymują planowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne, a Polacy starają się ograniczyć aktywność poza domem. Wszystko to ma zmniejszyć przyrost nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Co jednak z tymi, których sytuacja życia uniemożliwia zastosowanie się do rekomendacji władz? Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się z apelem do władz publicznych o objęcie szczególną opieką osób w kryzysie bezdomności. Poza brakiem stałego miejsca zamieszkania, należy pamiętać, że ta grupa jest także szczególnie narażona zdrowotnie.

"Osoby w kryzysie bezdomności są zauważalną grupę społeczną, wśród której znaczną część stanowią osoby będące w grupie ryzyka zarażenia ze względu na wiek. Ich sytuacja życiowa przyczynia się do sposobu funkcjonowania, w tym przed wszystkim do częstego przemieszczania się między różnymi punktami. Brak zapewnienia szczególnych środków ostrożności także wobec tej grupy ludności przyczynić się może do zwiększenia rozprzestrzeniania wirusa. Mając na uwadze powyższe, apelujemy do wszystkich przedstawicieli władz publicznych o zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno osobom w kryzysie bezdomności, jak i osobom pracującym w instytucjach je wspierających, w tym w schroniskach dla bezdomnych, zakładach leczniczo-opiekuńczych oraz innych placówkach pomocowych. Zapewnienie stosownych środków czystości, higienicznych, a także wyżywienia oraz wprowadzenie rozwiązań umożliwiających kwarantannę w tego typu instytucjach pozwoli podjąć odpowiednie środki ostrożności również w tym obszarze życia społecznego" - apeluje zarząd Fundacji.

Organizacja pozarządowa zwraca także uwagę, że w ośrodkach świadczących pomoc osobom w kryzysie bezdomności trudno jest dbać o właściwą czystość i sterylność oraz zmniejszyć liczbę przebywających tam ludzi.

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka