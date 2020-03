Koronawirus SARC-CoV-2: personel medyczny wymaga wsparcia

Polskie Towarzystwo Onkologiczne sięga po sprawdzone wzorce. W celu utrzymania dobrostanu psychicznego personelu medycznego w obliczu pandemii COVID-19 rekomenduje skorzystanie z zaleceń przygotowanych przez dr Julie Highfield, konsultanta psychologii klinicznej z Cardiff Critical Care w Walii.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zdaniem ekspertów potrzeby personelu medycznego mogą i będą różnić się w poszczególnych fazach trwania epidemii. W zależności od fazy zalecane są odpowiednie działania - począwszy od zwiększenia poczucia kontroli, lepsze planowanie oraz opracowanie planu działania w przypadku eskalacji zaburzeń dobrostanu psychicznego personelu, które należy przeprowadzić jeszcze w fazie kiedy na oddziale nie ma przypadków pacjentów z COVID19, po rozmowy "jeden na jeden", wyczulenie na oznaki zespołu PTSD, czy okazywanie szacunku za poświęcenie i trud, które powinno następować w końcowej fazie.

Brytyjska ekspertka skazuje, że najważniejszą kwestią jest świadomość personelu medycznego, że w sytuacji kryzysowej, jaką jest pandemia COVID-19, złe samopoczucie to zupełnie normalna reakcja.

Jak zachować dobrostan psychiczny?

Zalecenia wyraźnie wskazują, że nieprzerwany napływ i natłok informacji może powodować dyskomfort, dlatego też zaleca się by informacji poszukiwać wyłącznie raz lub dwa razy dziennie - najlepiej w określonych porach. Stres odczuwany w obecnej sytuacji jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, ważne jest jednak to by umiejętnie nim zarządzać. Jest to również ważne jak dbałość o zdrowie fizyczne.

Personel medyczny musi zadbać o zapewnienie sobie podstawowych potrzeb - szczególnie w kontekście odpoczynki i wytchnienia podczas pracy czy też pomiędzy dyżurami.

"Obecna sytuacja jest bezprecedensowa. Nie próbuj nowych strategi, raczej wykorzystuj te, które stosowałeś dotychczas w zarządzaniu stresem"- wskazują eksperci. Ich zdaniem pandemię koronawirusa można porównać do maratonu, dlatego bardzo istotnym jest zachowanie właściwego i równego tempa pracy.

Istotne jest również utrzymanie kontaktu z bliskimi. Niektórzy członkowie zespołów medycznych mogą doświadczyć izolowania przez członków rodziny lub społeczność. Dzieje się tak z uwagi na strach przed wirusem bądź stygmatyzację związaną z wykonywanymi obowiązkami. Dlatego jeżeli istnieje taka możliwość eksperci zachęcają personel medyczny do pozostawania w kontakcie z bliskimi za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.

Czego należy unikać chcąc zachować dobre zdrowie?

Przede wszystkim brytyjskie wytyczne wskazują na konieczność unikania przez personel medyczny palenia tytoniu, spożywania alkoholu bądź przyjmowania leków uspokajających. Warto również unikać dramatyzowania, które może rozkręcać spiralę strachu wśród personelu medycznego.

Kiedy po pomoc do psychologa?

Zgodnie z rekomendacjami personel medyczny powinien zwrócić się po profesjonalną pomoc w przypadku gdy:

- odczuwa zaburzoną relacją w opiece nad pacjentem i w kontakćie z rodziną oraz bliskimi;

- czuje regularne wyczerpanie emocjonalne;

- odczuwa regularnie brak poczucia spełnienia lub spadek efektywności w tym co wykonuje.

Rekomendacje walijskiej lekarz dotyczące utrzymania dobrostanu psychicznego personelu medycznego w obliczu pandemii COVID-19 na język polski przetłumaczone zostały przez lek. Romana Szulborskiego.