Koronawirus: GIS wydał zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie 2019-nCoV

Główny Inspektor Sanitarny, w komunikacie skierowanym do pracowników ochrony zdrowia, opublikował zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.

Nowy koronawirus 2019-nCoV, który prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 r. w chińskim mieście Wuhan, przyczynił się do śmierci 106 osób [dane z dnia 28 stycznia 2020 r.]. Wszystkie przypadki śmiertelne miały miejsce w Chinach kontynentalnych. Jak dotąd nie ma doniesień o zgonach poza Państwem Środka. Odnotowano jednak liczne przypadki zakażenia 2019-nCoV poza Chinami. Nowy koronawirus dotarł m.in. do Japonii, USA, Kanady, a także do Europy. 24 stycznia poinformowano, że obecność 2019-nCoV odnotowano we Francji. Z kolei 27 stycznia 2020 r. potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa w Niemczech.

Jak podkreśla GIS, obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak dla celów dochodzenia epidemiologicznego opracowane zostały wstępne definicje przypadków, które - z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną - będą ulegać zmianom.

Koronawirus: wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dla celów dochodzenia epidemiologicznego

Przypadek podejrzany:

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują się:

1. Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:

temperaturą ciała obecnie lub w wywiadzie >38 st. C

występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej - ARDS) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby,

a także miały związek z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

2. Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.

3. Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zaawansowanie, u osób, które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów:

były narażone na bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny

miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany)

Bliski kontakt jest definiowany jako:

ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV

przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV

Koronawirus: ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV

1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym), z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

2. Każdą informację o przypadku podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r. Aktualizacja (nr 1) na dzień 27 stycznia 2020 r. godz.14:30.

