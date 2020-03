Koronawirus: dyżur eksperta

Jak dzieci chorują na COVID-19?

Przegląd ponad 73 tys. zachorowań na COVID-19, wykonany przez Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazał, że mniej niż 1 proc. przypadków dotyczyło dzieci w wieku poniżej 10 lat. Wyniki analizy opublikowano na stronach The New England Journal of Medicine (NEJM).