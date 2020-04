"Koronadomino" zabiera szpitalom personel medyczny

Ponad 461 osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 - to dotychczasowy bilans zakażeń wśród lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego. Po kilku dniach nacisków - Główny Inspektora Sanitarny upublicznił dane dotyczące liczby medyków zakażonych COVID-19 oraz przebywających na kwarantannie. Czasowo z opieki nad pacjentami wyłączonych zostało ponad 5038 osób.

Pandemia koronawirusa, która niespełna miesiąc temu uderzyła w polski system ochrony zdrowia, krok po kroku zdobywa kolejne przyczółki. Spośród wszystkich 2692 zakażonych aż 461 osób w oficjalnych statystykach to medycy. Okazuje się jednak, że liczba ta może być nadal niedoszacowana. W danych przesłanych nam przez Główny Inspektorat Sanitarny nie uwzględniono województwa świętokrzyskiego, gdzie według informacji Pulsu Medycyny doszło do zakażenia personelu medycznego m.in. w Szpitalu Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (obecnie to minimum 1 lekarz oraz 4 pielęgniarki).



Dane te mogą również nie uwzględniać najnowszych informacji dotyczących liczby zakażeń w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, gdzie spośród 414 przebadanych pracowników placówki u 61 test wyszedł dodatni (jak podaje TVN Warszawa 43 to przypadki potwierdzone, a reszta wymaga powtórnego badania). W statystyce mógł zostać nie ujęty również pracownik Narodowego Instytutu Onkologii, o którego zakażeniu poinformowała dziś placówka.



Polska w niechlubnej czołówce Europy

"Jeśli to prawda, że 461 pracowników medycznych jest zakażonych SARS-2, to stanowi ponad 17 proc. wszystkich wykrytych zakażeń! - jeden z najwyższych odsetków w Europie. To problem systemowy. Konieczne nowe, szczegółowe zalecenia ochrony indywidualnej i organizacji pracy w szpitalach"- ocenił dr Paweł Grzesiowski, pediatra i ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń.



Komentując dane przedstawione przez GIS wskazał, że w przypadku gdy 461 pracowników medycznych zarazi 3 osoby ze swojego najbliższego otoczenia, to w ciągu 5-7 dni trzeba się liczyć ze wzrostem o ponad 1380 nowych przypadków wśród m.in. pacjentów, a także koleżanek i kolegów z pracy.



"Musimy traktować personel medyczny jak grupę najwyższego ryzyka zakażeń. Każdy medyk musi żyć, jakby był na kwarantannie"- napisał Grzesiowski w jednym z portali społecznościowych.

domowej 1 Dolnośląskie 11 34 2 Kujawsko-pomorskie 4 29 3 Lubelskie 4 1 4 Lubuskie 2 0 5 Łódzkie 3 7 6 Małopolskie 33 30 7 Mazowieckie 6 138 8 Opolskie 2 15 9 Podkarpackie 2 14 10 Pomorskie 2 9 11 Podlaskie 2 3 12 Śląskie 23 43 13 Świętokrzyskie 14 Warmińsko-mazurskie 2 2 15 Wielkopolskie 10 27 16 Zachodniopomorskie 0 3 RAZEM: 106 355

Lp. Województwo Liczba osób

w kwarantannie Domowej Zbiorowej 1 Dolnośląskie 325 0 2 Kujawsko-pomorskie 194 12 3 Lubelskie 61 6 4 Lubuskie 5 0 5 Łódzkie 274 10 6 Małopolskie 513 12 7 Mazowieckie 1 084 14 8 Opolskie 38 6 9 Podkarpackie 190 0 10 Pomorskie 66 0 11 Podlaskie 119 0 12 Śląskie 749 56 13 Świętokrzyskie 14 Warmińsko-mazurskie 127 0 15 Wielkopolskie 586 61 16 Zachodniopomorskie 60 9 RAZEM: 4 391 186