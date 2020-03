Konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej: Korzystajmy najpierw z teleporady

Konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas apeluje do chorych, by korzystali najpierw z teleporady i zanim wybiorą się do lekarza, zatelefonowali do przychodni. Ma to pomóc zapobiec szerzeniu się chorób zakaźnych, w tym COVID-19.

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas 5 marca na konferencji prasowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przypomniała, że od 1 stycznia 2020 roku pacjenci POZ w Polsce mają możliwość skorzystania z teleporady -wszystkie przychodnie i praktyki medycyny rodzinnej mają obowiązek udzielania porad również w takiej formie.

Od 1 stycznia 2020 r. pacjenci POZ w Polsce mają możliwość skorzystania z teleporady.

„Bardzo nam zależy na tym, aby zapobiec szerzeniu się zakażeń. Mamy teraz szczyt zachorowań na choroby infekcyjne i górnych dróg oddechowych. Dlatego apelujemy do pacjentów, którzy mają inne problemy i zastanawiają się, czy np. wizytę kontrolną umówić w tym momencie i w tym okresie, by rozważyli, czy akurat teraz trzeba się zgłaszać na wizytę” - powiedziała dr Mastalerz-Migas.

Zaapelowała, by wszystkie wizyty w przychodni były również poprzedzone telefonem, ponieważ personel przychodni przeprowadzi krótki wywiad z pacjentem przed jego wizytą w przychodni. „Proszę też, by nie bronić się przed tym wywiadem telefonicznym w rejestracji i udzielać informacji o powodzie wizyty, ponieważ to pozwoli przygotować wizytę pacjenta z określonymi objawami” - powiedziała konsultant.

Dr Mastalerz-Migas podkreśliła, że teleporada jest bardzo dobrą formą kontaktu z lekarzem w przypadku osób chorych przewlekle, dla których powodem wizyty jest na przykład kontynuacja leczenia, omówienie wyników badań, uzyskanie zaświadczenia czy skierowania, które było planowane wcześniej.

"Jeżeli podczas teleporady okaże się, że wizyta bezpośrednia w przychodni jednak jest potrzebna, to na pewno lekarz taką wizytę zaplanuje” - zapewniła dr Mastalerz-Migas. Dodała, że również w przypadku przyjścia do przychodni już w rejestracji pacjenci usłyszą pytania o powód wizyty. „Oczywiście nie zawsze pacjenci są gotowi ujawnić powód wizyty, zresztą nie mają takiego obowiązku. Jednak teraz prosimy o współpracę, ponieważ już na tym etapie pozwoli nam to oddzielić pacjentów infekcyjnych od nieinfekcyjnych” - powiedziała.

O wykorzystaniu teleporady w pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce powiedział "Pulsowi Medycyny" Marek Twardowski, prezes Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Porozumienie Zielonogórskie i były wiceminister zdrowia: "Pacjent telefonicznie skonsultował się z lekarzem, który po zebraniu szczegółowego wywiadu poinformował właściwe służby sanitarne, które specjalną, dedykowaną takim przypadkom karetką przetransportowały pacjenta na oddział zakaźny zielonogórskiego szpitala. W tej trudnej sytuacji teleporada zdała egzamin".

