Kongres PTK odważnie wkracza w cyfrową rzeczywistość

W dobie walki ze pandemią COVID-19 organizatorzy XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wychodzą naprzeciw zmieniającym się warunkom i oczekiwaniom lekarzy, przenosząc największe w Polsce spotkanie naukowe do Internetu.

Każdy, kto choć raz wziął udział w tradycyjnym Kongresie PTK wie, jak wielkie i złożone jest to wydarzenie. Największe kongresy liczyły po 6 tysięcy uczestników, a napięty program rozłożony był na 12 równolegle użytkowanych sal. Jak taki format przenieść do świata wirtualnego? Organizatorzy Kongresu postanowili zmierzyć się z tym wyzwaniem. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dwóch etapach. '

W dniach 16–19 września strona kongres2020.ptkardio.pl zamieni się w portal telewizyjny z pięcioma równoległymi oknami transmisji. Ponad 250 najwybitniejszych polskich ekspertów wygłosi swoje wykłady, których główną osią będzie motyw przewodni Kongresu 2020: żyć lepiej i dłużej dzięki kardiologii. Transmisje prowadzone będą ze specjalnie wybudowanych na tę okazję studiów nagraniowych w Krakowie.

Drugi etap Kongresu stanowić będą transmisje sesji Asocjacji i Sekcji PTK, w formie webinariów rozplanowanych na kolejne tygodnie. Wartość merytoryczna Kongresu jeszcze nigdy nie była tak łatwo dostępna.Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wybranych sesjach niezależnie od miejsca pobytu. Dzięki udostępnieniu nagrań, każdy lekarz z powodzeniem będzie mógł wrócić do interesującego go wykładu, by zobaczyć go ponownie.

Warto jednak oglądać Kongres na żywo, by móc zadać pytania ekspertom.To nie koniec udogodnień –organizatorzy zdecydowali się zwolnić z podstawowej opłaty rejestracyjnej wszystkich lekarzy, a uczestnictwo w Kongresie PTK będzie honorowane punktami edukacyjnymi. Czy planowane wydarzenie zbierze rekordową frekwencję? Spodziewają się tego organizatorzy, którzy w najbliższym czasie prezentować będą kolejne innowacje, podnoszące jakość, wartość merytoryczną i komfort odbiorców.

